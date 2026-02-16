セリエA 25/26の第25節 ナポリとローマの試合が、2月16日04:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アントニオ・ベルガラ（MF）、マッテオ・ポリターノ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ローマのブライアン・サラゴサ（MF）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

しかし、40分ナポリが同点に追いつく。エリフ・エルマス（MF）のアシストからレオナルド・スピナツォーラ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ローマは後半の頭から選手交代。ブライアン・サラゴサ（MF）からマティアス・スーレ（FW）に交代した。

65分、ローマは同時に2人を交代。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ニッコロ・ピジリ（MF）に代わりロレンツォ・ベンチュリーノ（FW）、ニール・エルアイナウイ（MF）がピッチに入る。

70分、ナポリは同時に2人を交代。アミル・ラフマニ（DF）、レオナルド・スピナツォーラ（DF）に代わりアリソン・サントス（MF）、マティアス・オリベラ（DF）がピッチに入る。

71分ローマが逆転。ドニエル・マレン（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

72分、ローマは同時に2人を交代。ドニエル・マレン（FW）、ウェスレイ・フランサ（DF）に代わりロビニオ・バズ（FW）、コスタス・ツィミカス（DF）がピッチに入る。なお、ウェスレイ・フランサ（DF）は負傷による交代とみられる。

79分、ナポリは同時に2人を交代。エリフ・エルマス（MF）、アントニオ・ベルガラ（MF）に代わりビリー・ギルモア（MF）、ジオバネ（FW）がピッチに入る。

82分ナポリのジオバネ（FW）のアシストからアリソン・サントス（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後もナポリの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ナポリは68分にアミル・ラフマニ（DF）に、またローマは26分にジャンルカ・マンチーニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 07:00:42 更新