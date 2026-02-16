キャンペーン：RODEワイヤレスマイクの最大50%OFF「大特価キャンペーン」 ワイヤレス プロ／マイクロ／ミーなどが対象
銀一株式会社は、RODE Microphonesのワイヤレスマイク製品を対象とした「もっとお得に! もっと手軽にワイヤレス! RØDE大特価キャンペーン」を2月16日（月）から開始する。
期間中、対象のワイヤレスマイク製品を最大50%OFFで販売する。
対象製品には、32bitフロート録音に対応したハイエンドモデル「ワイヤレス プロ」をはじめ、受信機にもマイクを内蔵した「ワイヤレス ミー」、スマートフォンでの収録に特化した「ワイヤレス マイクロ」などが含まれる。
中でも「ワイヤレス ミー（ブラック）」「ワイヤレス マイクロ（Lightning端子モデル）」などは、通常価格の半額になっている。
「ブラック」および「ホワイト」以外のカラーは対象外。全国の正規販売店およびオンラインショップで購入可能だが、在庫がなくなり次第終了となる場合がある。
キャンペーン期間
2026年2月16日（月）～3月1日（日）23時59分
キャンペーン対象製品
ワイヤレス プロ（ブラック）
6万2,700円→4万3,890円
ワイヤレス ゴー（第3世代）（ブラック/ホワイト）
4万6,200円→3万6,960円
ワイヤレス ミー（ブラック）
2万7,500円→1万3,750円
ワイヤレス ミー デュアル（ブラック/ホワイト）
4万700円→2万350円
ワイヤレス マイクロ USB-C（ブラック/ホワイト）
2万2,000円→1万3,200円
ワイヤレス マイクロ Lightning（ブラック/ホワイト）
2万2,000円→1万1,000円
インタビュー プロ（ブラック）
4万9,500円→3万4,650円