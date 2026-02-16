3月3日は「桃の節句」。

子どもの成長を願う『ひな祭り』に向けて、ひな人形の今年のトレンドを専門店で調査してきました。

女の子の健やかな成長と幸せを願う「ひな人形」。

「人形のたていわ」では、おだやかな表情や あでやかな衣装の人形など、200点以上が展示・販売されています。

（人形のたていわ 井手礼乃さん）

「今年はコンパクトなサイズで、サイドボードに飾れるようなサイズが主流となっている。衣装は白めので淡い感じの色、台や屏風は木目を扱ったものが人気。

そしてアレンジメントフラワーをあしらったものが、トレンドになっている」

【第5位】『木目込み人形』 10万円前後

『木目込み人形』は、人形のボディに溝を掘り、そこに布地を入れ込んでいく、木目込む作業から名付けられたひな人形。

コンパクトで、比較的手入れも簡単です。

幼い顔つき、素朴な可愛らしさも人気のポイントとなっています。

【第4位】『刺繍名前旗』 1万5,000円前後

特別感を演出してくれる『刺繍名前旗』が4位です。

花やウサギなどの柄、名前や生年月日が刺繍できます。

取り外せる髪飾りがついたタイプや、つるし飾りなども人気です。

【第3位】『ケース入り飾り』 10万円前後

木目調のモダンなケースと、ひな人形がセットになった『ケース入り飾り』です。

飾る場所を選ばないデザインとサイズで、アクリルケースの中に飾られているので、人形をほこりや汚れから守ってくれます。

【第2位】『親王・平飾り』 20万円前後

『親王・平飾り』は、シンプルな構成であっても、優雅で洗練された空間を演出してくれます。

表情や衣装、装飾品など、細部にまでこだわりが詰まっています。

おちついた色彩は、親も安心するデザインです。

【第1位】『収納飾り』 12万円前後

★SE 人形のたていわ井手礼乃さん「人形のたていわで人気のひな人形、第1位は『収納飾り』です」

高さのある飾り台が、人形の上品な美しさ、特別感を演出してくれます。

（人形のたていわ 井手礼乃さん）

「飾り台が収納箱になるセットは一つにまとまるので、収納場所を取りません。また人形を入れ替えることもできます。雰囲気がガラッと変わります。お好みや予算に応じて、入れ替えることもオススメです」

人形のたていわでは、選び方やお手入れのアドバイスも行っています。

桃の節句は、ひな人形を囲んで お子さんの思い出に残る一日を過ごしてください。