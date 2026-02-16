◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)

男子デュアルモーグルで今大会自身2つ目となるメダルを獲得した堀島行真選手が、妻の輝紗良さんへの思いを語りました。

モーグルでの銅メダルに続き、デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島選手。実は、元モーグル選手で2022年北京オリンピック日本代表であった妻・輝紗良さんから試合中にもSNSでアドバイスを受けていたとのこと。

「各選手が崩れていっている状況であったり、ランキング順に行っていないようなところの原因を教えてくれたり。観客席から見ている状況と、ジャッジ目線、競技目線も持っているので、そういった目線で助けてくれたのは実際あったのかなと。それは本当にビッグファイナルまで押し上げてくれた一言になったかなと思います」と妻のアドバイスへ感謝を表しました。

輝紗良さんに伝えたいことを聞かれると、「金メダルへたどり着けなくてごめんねという思いではある」としつつも、「デュアルモーグルは一歩間違えればケガをしてしまうリスクもある競技だと思うので、そういう中でケガなく帰れて良かったなと。今後もよろしくお願いしますと伝えたいなと思います」と話しました。

そして、「金メダルを取れていますか」と未来の自分へ手紙を書いた中学3年生時の自分に伝えたいことを尋ねられた堀島選手。「まだまだ取れてないねというのは伝えたい」と笑顔で話しました。それでも「それほどオリンピックの金メダルは価値のあるものだと思います。たくさんの方々の支えをもらいながら、今後も4年間とか、8年間とかそういうスパンで見ていかなければいけないので、そういった方々に感謝しながら今後も歩んでいきたいなと思います」と金メダル獲得へ向け意気込みました。