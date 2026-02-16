スノーボード男子ハーフパイプでメダルを獲得した戸塚優斗選手、山田琉聖選手が15日にメダリスト会見に出席。4位の平野流佳選手へ思いを語りました。

3度目のオリンピックとなった戸塚選手は95.00点で金メダル、初出場の山田選手は92.00点をマークし、銅メダルを獲得。日本勢が並んでの表彰台となりました。

その裏で涙をのんだのはメダルを逃した平野選手です。3本フルメークで高得点をマークするも3位にまであと1点差の4位。競技後には涙が止まらず、表彰式の裏では会場脇で力なく座り込む場面も見られました。

会見で山田選手は平野選手について「競技後すぐに話すことができなくて」と明かし、「流佳くんと同部屋だったので、部屋帰ってからなんて話そうかなと思っていたが、流佳くんがいつものように接してくれたので。いつものように今日どうだったよねという話ができたかなと思います」と決勝の夜を振り返りました。

さらに戸塚選手は悔しがる平野選手を見て「自分のことぐらい悔しかったし、一緒にずっとやってきた仲だったので一緒に表彰台に立ちたかったという気持ちがある」と共に努力を重ねた戦友として素直な気持ちを吐露。

「そのときはしゃべらなかったんですけど、ホテルにかえってゲームしながら、その日の滑りの話をした」と明かし、「流佳もこの悔しさを次につなげていくことが得意な選手だと思いますし、バネにしてもっとレベルを上げてくると思うのでそれに期待して今後も一緒にやっていけたらなと思います」と思いを話しました。