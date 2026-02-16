ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点をマークして5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差で、16日（日本時間17日）のフリーに臨む。

2023、2025年の世界王者“りくりゅう”にとって、まさかのSPとなった。

団体戦ではSP、フリーとも自己ベストをマークして1位となり、日本の銀メダル獲得に貢献。団体フリーから1週間後のこの日、個人戦の舞台に立ったが、会心の笑みには遠かった。

SP「Paint It Black」に乗り、トリプルツイストに成功。3回転トーループもピタリと合わせたが、自慢のリフトで珍しくミスが出た。演技を終えると、木原は険しい表情でうなだれた。

五輪4大会連続出場の木原は、三浦と組んだ2022年北京でペア日本初の入賞となる7位。メダルを獲得すれば、日本初の偉業となる。メダル圏の3位まで1.49点差、首位と6.90点差となった。

長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）は59.62点で19位となり、フリーに進めなかった。



