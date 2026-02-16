ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが15日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同3位の韓国に5-7で敗れた。通算1勝4敗となり、敗退危機に陥った。

日本が崖っぷちに追い込まれた。序盤、スキップ吉村紗也香のショットが精度を欠き、第2、3エンド（E）に1点ずつスチールされる苦しい展開。第8Eに3失点し、逆転はならなかった。

1次リーグ4敗目。近年は5勝4敗が準決勝進出ラインとなっている。ここで思い出されるのが、過去2大会、日の丸を背負ったロコ・ソラーレだ。

銅メダルの2018年平昌、銀メダルを獲得した2022年北京ともに5勝4敗で1次リーグを突破した。特に北京は5勝4敗で3チームが並んだが、ドローショットチャレンジ（DSC）という指標でカナダをわずか9.44センチ上回って準決勝へ。崖っぷちから甦り、日本最高の銀となった。

ロコは五輪を含め、ここ一番で奇跡を起こしてきた。苦境から奇跡的なショットで流れをつかみ、復活する。吉田知那美が自分たちを「ゾンビオブゾンビ」と称したことがある。

昨年9月、ロコ、SC軽井沢クラブとの三つ巴となった五輪代表決定戦。フォルティウスは連敗スタートの崖っぷちから巻き返し、ミラノへの道を切り開いた。北京代表を逃した後にスポンサーが0になる苦境を乗り越えて、夢舞台に立っている。

「ゾンビ」の体現者、吉田は韓国戦後、出演していた日本テレビ系の中継で「全勝でプレーオフにいこうが、5勝4敗でプレーオフにいこうが、プレーオフはプレーオフ。抜ければいいんです。フォルティウスはどん底から這い上がってきたチーム」と期待を込めた。

16日（日本時間17日）は世界ランク2位のカナダと対戦する。吉田は「カナダ戦はフォルティウスらしく、より強くなった姿で帰ってきてほしいと」コメント。吉村は「みんなでアイスをしっかり読んで、一つずつショットをつなげていきたい」と闘志を高めた。仲間を信じ、自分を信じ、奇跡の扉を開く。



（THE ANSWER編集部）