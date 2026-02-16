飼い主さんのお腹の上でくつろぐ猫ちゃん。愛くるしい様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は7万4000件以上の「いいね！」を獲得し「やっぱり故郷が落ち着くんでしょうね…」「うちの子もぽんぽんしながら寝かします」「可愛い！でもめっちゃ体温熱いでしょ」とのコメントが寄せられていました。

【動画：飼い主さんのお腹の上でまったりする『甘えん坊の猫』…『赤ちゃんすぎる光景』】

飼い主さんにぴったりくっつく甘えん坊

Threadsアカウント「MIYA」に投稿されたのは、甘える猫ちゃんの姿。飼い主さんのお腹の上でまったりしているのは、猫の「ころっけ」ちゃんです。全体重を預け、まるでラッコの赤ちゃんのように飼い主さんのお腹に乗っている姿が、たまらなくキュート！

そんなころっけちゃんの愛くるしさに、飼い主さんも思わず「私が産んだに決まってんのこんなもん」と溺愛たっぷりにコメント。ころっけちゃんはかなりの甘えん坊だそうで、時には3時間もひざの上から動かないこともあるのだとか。見ているこちらまで幸せな気持ちにさせてくれる、愛され度満点のころっけちゃんでした。

赤ちゃんのような姿に「可愛い」が続出

甘えるころっけちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「いいなぁ…うちの子もこんな風に寝てくれたら涙出るくらい嬉しいのになぁ…」「だいぶ毛深い子を産みましたね、笑 とっても可愛いです」「幸せなスレすぎて寿命が30年伸びましたありがとう」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「MIYA」では、ころっけちゃん、きょうだい猫のてんぷらちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「MIYA」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。