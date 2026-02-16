「脳内で静かに進行し、一定の割合で再発」神奈川県知事を襲った慢性硬膜下血腫の恐怖を医師が解説

脳の中で数週間〜数ヵ月かけて広がる

慢性硬膜下血腫の手術のため入院していた神奈川県の黒岩祐治知事（71）が退院した。順調に回復しており、公務に復帰できる見込みだという。黒岩知事は自身のSNSを更新し、去年の大晦日に「露天風呂で滑って転倒し後頭部を強打」したのが原因だったと明かした。

「慢性」の硬膜下血腫。この病名、聞き慣れない人も少なくないだろう。この病気が厄介なのは、原因が大事故や激痛ではなく「日常の延長線上」にあり、気づきにくいことにある。

「軽くつまずいた」「尻もちをついた」「数ヵ月前にちょっと頭をぶつけた」

そんな程度の出来事が、後になって命に関わる事態を引き起こすことがある。そう警鐘を鳴らすのは「えびな脳神経クリニック理事長」の尾崎聡医師だ（以下。「」は尾崎氏）。

慢性硬膜下血腫とは、脳の表面（硬膜の下）にじわじわと血がたまり、時間をかけて血腫（血のかたまり）が大きくなっていく病気だ。

尾崎医師はこう説明する。

「慢性硬膜下血腫の特徴は、すぐに症状が出ないことです。転倒した直後は元気でも、数週間〜数ヵ月後に、ふらつきや頭痛、物忘れのような症状が出てくることがあります。本人も周囲も『何かおかしい気がするけど、疲れかな』『年のせいかな』と見過ごしてしまうケースが少なくありません。

厄介なのは、本人に頭をぶつけた記憶がないケースです。軽い転倒だと本人が覚えていないことが多い。特に高齢の方は、転倒自体を事件として認識していないことがあります」

どんな症状が出たら慢性硬膜下血腫を疑えばいいのか。

「慢性硬膜下血腫は片側に血がたまることが多いので、症状も片側に出やすく、“左右差”があるのが特徴です。片足だけ引きずる、つまずく。片手だけ力が入りにくい、身体の片側だけしびれる。片側の口元が下がる、動かしにくい。脳梗塞の特徴と酷似していますが、慢性硬膜下血腫は、治療で改善するケースが多い病気です。だからこそ、早く見つけることが重要です」

一定の割合で再発する

尾崎医師は「慢性硬膜下血腫になりやすい人」として次の３カテゴリを挙げた。

・高齢者

「加齢により脳が萎縮すると、脳と硬膜の間にすき間ができやすくなる。その結果、軽い衝撃でも血管が切れやすくなります」

・血液をサラサラにする薬（抗血栓薬）を飲んでいる方

「抗血小板薬（アスピリンなど）、抗凝固薬（ワルファリン、DOACなど）を飲んでいると、出血が止まりにくい」

・飲酒習慣がある方

「転倒リスクが増えるだけでなく、肝機能や凝固能にも影響します」

慢性硬膜下血腫の診断と治療は意外なほどシンプルだ。

「CTを撮ればかなりはっきりわかります。MRIでも診断できますが、まずはCTで十分です。疑わしい場合は、様子を見ずにすぐに検査を行うことが重要です。治療は、血腫が大きく症状がある場合、手術が第一選択になります。多くは穿頭ドレナージ術といって、頭蓋骨に小さな穴を開けて溜まった血を外に出す手術です。短時間で終わり、侵襲（体への負担やダメージ）も比較的少ない手術です」

この手術は、一般の人が想像するような「開頭して脳を触る大手術」とは違い、高齢者でも安全に行えるという。慢性硬膜下血腫は、治療で改善が期待できる病気だ。

「手術をすると、ふらつきや麻痺が改善する方は多い。『急に元気になった』という方もいます。しかし、再発には注意が必要です。慢性硬膜下血腫は一定割合で再発します。特に抗血栓薬を飲んでいる方や高齢の方は再発しやすい傾向にあります。ただし、再発しても、早期なら再手術で対応できることが多い。異常を感じたらすぐに受診することが望ましいですね」

慢性硬膜下血腫は、ゆっくり進む病気であるがゆえに発見が遅れたときの代償は大きい。

「血腫が大きくなると脳が圧迫され、意識障害が出たり、命に関わることもあります。治る可能性が高い病気である一方、放置すると危険な病気でもあると言えます。いつもと違う頭痛、ふらつき、歩きにくさ、片側の手足の違和感、言葉が出にくいなどがあれば、早めに受診してください」

黒岩知事の報道は、年を重ねれば決して他人事ではない。「自分の家族にも起こり得る」「自分にも起こり得る」。そう受け止めることが、命を守る一歩になるだろう。