肉感スゴッッ！（幸）【マクドナルド】の「新作バーガー」がアツい♡

【マクドナルド】から、ニューヨークをイメージしたスタイリッシュな新作バーガーが期間限定で登場しました。肉厚なビーフやスパイシーなチキンなど、これまでのメニューとは一線を画すボリューム満点なラインナップに、SNSでも期待の声が溢れています。今回は、ガッツリ食べたい気分に応えてくれる、個性が光る2つの注目メニューをご紹介します。

スタイリッシュな装いの「N. Y. 肉厚ビーフ ペッパー & ビーフソテー」

アメリカンな雰囲気を感じさせる、特別仕様のパッケージが期待感を高めてくれます。そのシルエットからも分かるように、中には四角い形が特徴的なバンズがおさまっており、見た目からして通常のバーガーとは違う高級感が漂います。ランチタイムをいつもより少し贅沢な気分にしてくれそうな、こだわりが詰まった新作バーガーです。

贅沢ビーフパティの肉厚に唸る！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「肉感スゴッッ！」と驚いたことから、つなぎを使わない厚みのあるパティの旨みがダイレクトに響く様子がうかがえます。ピリッとしたブラックペッパー入りのソースと、爽やかなスイートレモンソースが複雑に絡み合い、お肉の美味しさを最大限に引き立てる仕上がりが期待できます。

情熱的な赤が目を引く「N. Y. ジューシーチキン ホット & ペッパー」

ホットな辛さを連想させる赤いパッケージに包まれているバーガーは、ちょっと刺激を求める日にぴったりな装いです。筆者も購入してみたところ、包みを開ける前からスパイシーな香りがほのかに漂い、食欲をそそるパワフルな存在感を放っていました！ 手軽に本格的なNY気分を味わえる、エネルギッシュな一品です。

辛みと酸味が共鳴するジューシーなホットチキン

サクサクの衣をまとったホットチキンパティに、特製ソースが絶妙なハーモニーを奏でるウマ辛なバーガー。チキンの溢れる肉汁とスパイスの刺激を、シャキシャキのレタスとバンズが優しく受け止めてくれます。食べ応えもしっかりあり、刺激的な味わいとジューシーさのトリコになる人、続出の予感です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里