「ガンダーラ」「銀河鉄道999」「ビューティフル・ネーム」などで知られるゴダイゴが、17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】美しかった！27歳で白血病で他界した夏目雅子さん

多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴが結成50周年を迎え、平均年齢は72歳になった。「徹子の部屋」に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。



元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進み、そこへ次々とメンバーが合流。数々のヒット曲の秘話を明かす。



当時は「海外」というだけで大変だったが、1980年にネパール公演を開催し6万人を動員した。昨年は全国ツアーを開催し、ラストは沖縄公演で締めくくった。沖縄での過ごし方は様々で、ご当地グルメも堪能したという。



バンド活動は体力勝負で、各自、運動などをしていると明かす。



「ガンダーラ」はドラマ西遊記のエンディングテーマ（オープニングは「モンキー･マジック」）。主人公の孫悟空を堺正章、三蔵法師を夏目雅子さん、沙悟浄を岸部シロー（岸部四郎）さん、猪八戒を西田敏行さんが演じ、大ヒットした。当時三蔵法師を演じた夏目さんは21歳。1985年に27歳で白血病で他界したが、現在もその美貌は伝説となっている。



