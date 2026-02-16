今日2月16日は、冬型の気圧配置で日本海側は雪や雨となるでしょう。太平洋側は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は関東や東海などで雨や雪の降る所も。最高気温は、北海道や東北、北陸では昨日15日(日)より大幅に低くなる所が多いでしょう。

日本海側は雪や雨

日本海側は北海道や東北、北陸、山陰を中心に雪や雨となり、内陸や標高の高い所では雪が積もるおそれがあります。路面の凍結や吹雪による視界不良に注意し、車は冬用タイヤやチェーンを備えるなど、時間に余裕を持った行動を心がけてください。

太平洋側は晴れ後くもり 雨や雪の降る所も

太平洋側の関東や東海、近畿南部では日中は晴れますが、午後から次第に雲が広がり、雨や雪の降る所がある見込みです。気温が低いため、内陸部や山沿いでは雨が雪に変わる可能性があります。帰宅時間帯の天気の急変に備えて、折りたたみ傘や防寒具を持ち歩くと安心です。また車を運転される方は路面状態にもお気をつけください。

最高気温は昨日15日より低い

今日16日(月)の最高気温は昨日15日(日)より低く、北海道や東北、北陸などで平年を大きく下回る所もあります。北日本や内陸部では路面凍結による転倒や車のスリップに注意が必要です。室内では暖房を適切に使い、首元や足元を重点的に保温するとともに、水道管の凍結対策も早めに行うと安心です。