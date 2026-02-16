『夫に間違いありません』第7話 遺体取り違えの秘密と“一昨年のクリスマスイブ”の真相が明らかに
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第7話が16日の今夜放送される。
【写真】紗春の過去を取材する天童
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
■第7話あらすじ
殺人を犯した夫をかくまうため、本来なら余計な人付き合いを避けたいはずの聖子が、なぜ知り合ったばかりの紗春を店で働かせているのか。その理由に、ある一つの可能性を見いだした天童は、キャバ嬢殺害事件の真相という第二のスクープを世に出すべく、紗春から一樹の情報を得ようと画策する。
ところが、紗春の夫・幸雄（今里真）がすでに死亡している可能性を示唆しようと、天童が「あなたの旦那さんが1年前に死んだことを知っている」と意味深な言葉を投げかけると、紗春は突然、激怒。勝手に夫を死んだことにするなと天童を敵視する。その様子を見ていた聖子は初めて見る紗春の姿に驚きながらも、秘密を知られずにすんだと安堵。しかしこの一件以来、紗春はどこか様子がおかしい。
一方、子どもたちを守るためにも何とかして天童の行く手を阻みたい聖子は、一樹の生存を裏付ける証拠を残さないよう「もう連絡を取り合うのはやめよう」と一樹にメッセージを送る。警察や記者から追われる身となり、そのうえ聖子からも「一人で逃げ切って」と突き放された一樹は孤独を感じて追い詰められていく。
そんな一樹の行方を追う天童は、紗春の豹変した態度が気にかかり、紗春と幸雄のことを調べ始める。かつて紗春が夫と娘と3人で暮らしていた社宅を訪ねた天童は、夫婦をよく知る人物に接触。そこから紗春の思わぬ行動が判明する。
そしてついに遺体取り違えの秘密と“一昨年のクリスマスイブ”の真実が明らかになる
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
