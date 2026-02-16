『キンパとおにぎり』第6話 大河＆リン、旅行に行くも険悪モード
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第6話が今夜放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が大ケンカしてしまう。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第6話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第6話あらすじ
大河が元カノ・真澄（深川麻衣）と会っている瞬間を目撃してしまったリン。2人きりではもう会わないと約束する大河だったが、リンの不安は消えないまま。
気を取り直してリン念願の温泉旅行へ向かう2人だったが、元カノと仕事で関わり続ける大河へのモヤモヤが晴れず、せっかくの旅行も険悪ムード。そんな中、真澄から大河にまたもや連絡がきたことをきっかけに、大ケンカに発展してしまう。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
