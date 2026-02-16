ポッカサッポロ北海道、道文教大、ラルズの三社協業による「レモンで健やか！北海道の恵みレシピコンテスト２０２５」の表彰式が１２日、恵庭市の同大で開催された。最終選考に残った３コース９レシピから、本寺愛菜さん（道文教大１年）、南園愛唯さん（同）、貝田みのりさん（道文教大付高１年）の３人が優秀賞を受賞した。

昨年７月に同大の授業カリキュラムの一環として、ポッカサッポロ北海道の「レモンセミナー」を開催。学生はレモンの基礎知識や健康価値について学び、その学びを活かして「ポッカレモン」を使用したメニューの考案に取り組み、計１３１作品がエントリーされた。

副菜部門で優秀賞を受賞した本寺さんは「さっぱりカラフルレモンサラダ」を考案。「レモンの対比効果を活用し、おいしさを損なうことなく自然な減塩を実現」と紹介した。主菜部門の同賞は南園さんの「鮭と北海道野菜のバター炒め」で、「ソテーとソースを作るときの両方でレモンを取り入れ、魚の臭みや塩分を抑えてさっぱりとした味付けにした」とこだわりポイントを説明。主食部門では「豚玉レモン素麺」を考案した貝田さんが高校生で唯一受賞し、「家にある食材で作りやすい料理を考えた」と話した。

受賞作品は、４月からラルズの店頭や販促物でＰＲされる予定となっている。