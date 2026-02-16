日本一カッコいい中学生の妹の、小学6年生にして元カレが10人近くいるという驚愕のモテ伝説が明かされ、スタジオを騒然とさせた。

【映像】「日本一かっこいい中学生」の兄＆モテモテだった母の若い頃の写真

2月15日放送の『ななにー地下ABEMA』では、「日本一のイケメン＆美少女が大集合！最強遺伝子の裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞスペシャル！」を放送。男子中学生ミスターコンでグランプリに輝いた園山弥凪（ミナト）さん（13）を招き、その美貌の源流を探るべく家族の素顔に迫ったところ、兄を凌駕するほどのポテンシャルを持つ妹・ほのかさんの存在が浮き彫りとなった。

番組に登場した母・絢子さんによれば、小学6年生のほのかさんは、直近のわずか2ヶ月間だけで6人から7人の異なる男子に告白されたという。スタジオに写真が公開されると、出演者からは「あー、カワイイ！」「これ小6!?」と驚嘆の声が上がった。さらに、これまでの交際経験についても言及され、元カレの数はすでに10人近くにのぼることが判明。初めての彼氏は小学校1年生の時で、ほのかさん自ら同級生の男子に「壁ドン」をして無理やり付き合ってもらったという超肉食系な初恋エピソードまで披露された。