乃木坂46、“現役東京藝大生”池田瑛紗が新センターに抜てき「死ぬ気で頑張ります」 昨年は個展も開催した才女
アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗（23）が、4月8日発売の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で初のセンターを務めることが決定した。15日深夜に放送された冠番組『乃木坂工事中』で発表された。
【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗
5期生の池田は、グループに在籍しながら東京藝術大学に通う異色の経歴の持ち主。2025年は初の個展「Wings:あひるの夢」を開催、TV CM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇に起用されるなど、活動は多岐に渡る。初のセンターとなる池田が、グループをどんな色に染めていくのか。
池田は、番組内で「すごくうれしいです。びっくりしました。ずっとその背中を見せ続けてきてくれた先輩の姿があるので、まだフワフワしてる部分はあるんですけど、選んでいただいたからには死ぬ気で頑張ります」と意気込みを語った。
また、16日に乃木坂46のYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』の配信にて41stシングルのアンダーフォーメーションが発表となる。
■乃木坂46 41thシングル選抜メンバー＆フォーメーション
3列目：筒井あやめ、小川彩、弓木奈於、菅原咲月、田村真佑、冨里奈央、林瑠奈
2列目：中西アルノ、井上和、梅澤美波、賀喜遥香、川崎桜（崎＝たつさき）、一ノ瀬美空
1列目：遠藤さくら、池田瑛紗、五百城茉央
