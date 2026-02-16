生まれたばかりの赤ちゃんのそばを離れないワンコ。ついに母性が爆発してしまい…！？その後の尊すぎる光景は話題を呼び、投稿は220万回再生を突破。「可愛いにもほどがある」「感動…！」「母性本能スゴすぎ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんと出会った犬→母性が爆発して…愛に溢れた『まさかの光景』】

生後1か月の赤ちゃんに寄り添うワンコ

TikTokアカウント「otto_sei3」に投稿されたのは、生後1か月の赤ちゃんとミニチュアダックスフンドさんの愛に包まれた一コマ。

布団の上で横たわる赤ちゃんにそっと近づき、心配そうに覗き込んだかと思うと鼻先で優しく触れようとするワンコ。短いしっぽがブンブンと大きく揺れているのは、赤ちゃんへの親愛の証。まだ出会って間もないとは到底思えません。

あふれる母性が止まらない♡

赤ちゃんのことは「守るべき存在」とすでに認識しているかのように、ぴったりと寄り添い離れないワンコ。さらに母乳をあげようとするような素振りを見せたというから驚きです。種を超えてもなお芽生える母性本能には、胸がじんわりと熱くなります…！

赤ちゃんも泣いたりぐずったりする様子は全くなかったそう。あたたかなワンコの存在を受け入れているのかもしれません。

赤ちゃんのこれからの成長を、ワンコはいちばん近くで見守る存在となるのでしょう。そんな未来まで想像してしまいますね♡

赤ちゃんとワンコの尊すぎる光景には「なんて優しいの」「母性本能が止まらない♡」「感動しかありませんね」などのコメントが寄せられています。これからのふたりが楽しみで仕方ありません！

ママのお腹の中にいるときから…

赤ちゃんがママのお腹の中にいるときから、その存在を分かっていたというワンコ。なぜならお腹の上に顔を乗せて、胎動を感じ取っていたといいます。不規則な動きなのに心地よさそうにトロ～ンと夢見心地。まるでその下にいる新しい家族の温もりを感じ取っているかのよう。

やっと会えた赤ちゃんに『もう離れないんだから！』とばかりにずっと寄り添っていたのだとか。ミルクのときも眠るときも…この世に誕生した小さな命を、大きな愛で包み込んでいたといいます。言葉は通じなくても、大好きな想いはきっと伝わっていることでしょう。

赤ちゃんへの母性が止まらないワンコですが、3匹の子犬のお母さんとなったようです。そんな尊い物語は、TikTokアカウント「otto_sei3」をご覧ください♡

