◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアショートプログラム（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１５日＝大谷翔太】ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が７３・１１点だった。リフトでまさかのミスがあり、演技終了後、木原は約１０秒間、氷上でうなだれて動けなかった。キスアンドクライに来ても、うつむき、三浦に励まされても、首を振って表情は曇ったままだった。取材エリアでは、三浦は「いつも通りではなかった」と振り返り、木原は「７０点台はキープできた。しっかり明日フリー（日本時間１７日未明）頑張っていきたい」と前を向いた。

「りくりゅう」の五輪チャンピオンへの挑戦が始まった。２０１９年夏にトライアウトを受けてペアを結成し、２人で初出場した２２年北京五輪は日本勢初入賞となる７位。翌シーズンはＧＰファイナル、四大陸選手権、世界選手権を制し、主要国際大会を全て制する「グランドスラム」を達成した。木原の腰のケガなどで苦しんだ時期もあったが、２５年世界選手権で２季ぶりＶ。五輪出場枠を獲得していた。

今季は昨年１２月のＧＰファイナルで、３季ぶりの優勝。全日本選手権ではＳＰ直前に三浦が左肩を脱臼し、フリーを棄権して状態が懸念されたが「今までで一番強い肩」になって戻ってきた。今大会は、団体でＳＰ、フリーに出場し、共に歴代３位という自己ベストで１位を獲得。かつて日本の弱みと言われていたペア競技で、得点源として日本の銀メダルに貢献した。

ペアの五輪競技で過去最高成績は「りくりゅう」の７位。木原は高橋成美と組んでいた初出場の１４年ソチ五輪から、自身４大会連続出場を果たしていてる。日本史上初の表彰台へ、１６日（日本時間１７日）のフリーで巻き返す。