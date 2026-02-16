がん予防の「最大のハードル」。その正体…じつは、積み重なるとすごい。ゆくゆくは「運命をも左右」する、「日常の小さな行為」のちから

先端医療装置に支えられた外科手術、大幅に進歩した化学療法など、華々しい最新の治療法が開発されている「がん」の治療。しかし、残念なことに現在も、多くの先進国で死因トップに君臨し続けるのはがんです。

がんは遺伝などの先天的な要因より、 日々の「習慣」に大きく左右されることが明らかになってきており、がん対策の決め手は「予防」であると言われています。しかし、必要だとわかっていても習慣のコントロールはなかなか難しいものです。

患者が後悔するのをもう見たくない――この切実な思いから、新しい概念「がん活」を勧めるのが、内科医師で、大阪公立大学教授の川口知哉さん。

川口さんがこの度出版した著書『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』では、退屈で面白くないがん予防の習慣を、賢者たちの「名言」を支えにして前向きに、軽やかに行う、というユニークなもの。では、「名言でがん予防」とは、いったいどういう方法なのでしょうか。

がんの予防の実行を難しくしているの原因の一つに、「日常的に続ける」ことが大変、つまり習慣にすることが難しい、という問題があります。今回は、心理学の研究知見も援用しながら、「習慣は必ず変えることができる」についての解説をお送りします。

習慣が持つ力の恐ろしさ

理屈ではわかっていても、行動を変えるのは難しい。禁煙すべきだといくら理解していても、実際にたばこを断つことは容易ではない。運動が健康によいことは百も承知でも、日々の忙しさのなかで後回しにしてしまう。繰り返すが、がん予防の最大のハードルは「習慣」なのだ。

米国デューク大学の行動科学研究グループは、日常生活における人間の行動のうち、少なくとも40％は「意識的な意思決定ではなく習慣によるものである」と報告している。

朝起きて顔を洗い、歯を磨き、決まったバス停まで歩いて出勤する。昼食のメニューはいつもどおりのものを選び、夜、帰宅してくつろぐときには必ずテレビのスイッチを入れている。

私たちは、こうした多くの行為を、ほぼ自動的に繰り返している。本人は「自分の意思で選んでいる」つもりでも、実際には過去に形成された習慣に操られているにすぎないという。この研究が示すのは、「がん活」においても、「正しい知識を持つ」ことと「それを日々の行動に反映させる」こととの間には、大きな隔たりがあるという事実である。

ハーバード大学で教鞭をとったウィリアム・ジェームズは、「近代心理学の父」と呼ばれている。習慣とは意志ではなく、神経系に刻み込まれた「行動の自動化」であり、努力を要せず反復される力であると考えた。この考えは、私たちの生活がどれほど「無意識の反復」に支配されているかを鋭く指摘している。

ジェームズの言葉によれば、人生をつくっているのは小さな習慣の集積である。それは努力の結果ではなく、日々の選択が刻まれた積み重ねなのだ。喫煙、暴飲、夜更かしといった悪習も、最初は偶然の行為だが、繰り返されることで固定化し、やがて本人の意志を超えて行動を支配する。

一方で、早寝早起き、適度な運動、野菜を摂るといった良い習慣も同じように、繰り返せば無意識の自動行動となり、健康を支える「第二の天性」となる。

ジェームズは「習慣は人格の建築材料である」とも述べたが、それはまさに、「がん活」にも通じる言葉である。健康とは意志ではなく、日々の選択が形づくる行動の積み重ねなのである。

健康を蝕むのも習慣

フリードリヒ・ニーチェは、習慣の負の側面を鋭く指摘した。

毎日の小さな習慣の繰り返しが、慢性的な病気を作る。

フリードリヒ・ニーチェ

（1844−1900 ドイツの哲学者）

古典文献学者として出発したニーチェは、バーゼル大学で史上最年少の教授となったのち、健康上の理由から退職、その後は思想家として活動して『ツァラトゥストラはこう言った』など多くの著書を残した。それまでの価値体系を批判し、「力への意志」「永劫回帰」「超人思想」といった概念を提唱した彼が近代思想に与えた影響はきわめて大きい。

ニーチェにはまた、繰り返される日常の小さな行為が、個人の運命を規定するという強烈な考えがあった。それを表明したのがこの言葉である。健康を蝕（むしば）むのも習慣であるというのだ。

だが同時に、生をよい方向に向かわせるのもまた、習慣である。問題は、体によいことは理屈ではもう十分にわかっているにもかかわらず、どうしてそのような「よい方向に向かう習慣」は身につきにくいのか、ということである。続いて、「よい習慣はどうして身につきにくいのか」という問題へ進んでいこう。

