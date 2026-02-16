大変革。ついに、「超大陸が裂けた」…「三畳紀末の生物」を大量絶滅に追いやった「容赦ない環境変動」を起こした犯人と、その犯行のカラクリ

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

前回の記事でお送りした三畳紀末の大量絶滅。今回は、それを引き起こした火山活動を探っていきます。この時代の地質活動として特筆されるのが、超大陸パンゲアの分裂による、大西洋形成の始まりです。その痕跡は、現在の北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、ユーラシアという4大陸に分布する、とてもスケールの大きな考察になります。早速みていきましょう。

＊本記事は、『超巨大噴火と生命進化 地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

大量絶滅をもたらした中央大西洋マグマ区

三畳紀末の大量絶滅の原因として考えられている中央大西洋マグマ区（Central Atlantic Magmatic Province : CAMP）について詳しく見ていきましょう。

この火山の噴出物は現在の北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、ユーラシアという4大陸に分布しています。噴火当時、これら4大陸は隣接しており、超大陸パンゲアを形成していました（図「中央大西洋マグマ区の分布図」）。

この中央大西洋マグマ区は超大陸パンゲアを割り、北アメリカ大陸とアフリカ大陸を分裂させて北大西洋誕生の原因となりました。

北大西洋を形成したマグマ活動

およそ3億年前の石炭紀後期に誕生してから約1億年間存在していた超大陸パンゲアも分裂する時期が来ました。超大陸パンゲアは2億5190万年前に起きた大量絶滅の陸上の舞台でしたが、約2億年前に超大陸の下に存在したスーパープルームの影響を受けて分裂を開始します。

スーパープルームの影響を受けてアセノスフェアを上昇したプルームは、大陸プレートを引き裂きながら多量のマグマを生産しました（図「プルームとスーパープルームの上昇に起因する火山噴火」）。このマグマは地殻上部に貫入して広大なマグマ溜まりを形成し、一部は噴出して火山体をつくりました。これが中央大西洋マグマ区です。スーパープルームの名残は、現在もアフリカ大陸の下に存在し、東部の大地溝帯でマグマ活動を引き起こしています。

中央大西洋マグマ区の活動は超大陸パンゲアのほぼ中央を南北に割りました。そして、割れ目に海水が流れ込んできて水路が形成されました。この水路が拡大し、その後の北大西洋となります。水路の両岸は後の北アメリカ大陸とアフリカ大陸です。

中央大西洋マグマ区の分布を見てみましょう（図「中央大西洋マグマ区の分布図」）。北はヨーロッパのスペインから南は南アメリカのブラジルに至るまで無数の岩脈やシル（地層のすき間に、横に広がって固まったマグマの層）が点在しています。溶岩やテフラなどの火山噴出物は2億年にもおよぶ侵食により多くが失われていますが、それでもアメリカ合衆国のニューアーク、モロッコ、ブラジル北部に露出しています。特にモロッコではいくつかの地域で複数の溶岩流が積み重なって100mを超える厚さの地層を形成しています。

この中央大西洋マグマ区の火山噴出物と貫入岩（岩脈とシル）を合わせた総体積は400万km³と推定されています。これはペルム紀末の大量絶滅を引き起こしたシベリアLIPの火山噴出物と貫入岩の体積に匹敵します。さらに、侵食により消失した火山噴出物や未発見の貫入岩を合わせると1000万km³にもなるという見積もりもあります。

これまでの地質調査と火山岩の年代測定により中央大西洋マグマ区の活動年代や期間については、ほぼT-J境界の年代（2億140万年前）であることがわかりました。

大量絶滅、「火山噴火以外」の原因

中央大西洋マグマ区の活動の中で大量絶滅を引き起こしたのは火山の噴火だけではなく、マグマの地殻浅部への貫入もあげられると指摘されています。

マグマの大陸地殻への貫入は噴火に先行して起きます。噴火は起きなくても、マグマが地表付近に貫入して形成した岩脈やシルからは二酸化炭素をはじめとする火山ガスが大気中へ放出されます。

たとえば、栃木県の那須火山は現在噴火していませんが、多量の火山ガスが噴気として絶え間なく大気中へ放出されています。中央大西洋マグマ区の火山噴火の前には、那須火山とは比較にならないほど大規模な噴気活動が起こっていたことでしょう。

大量絶滅の年代一致する、マグマの地殻浅部への貫入

ニューアークでの貫入岩と溶岩の年代を比較した研究によると、およそ2億200万年前に貫入活動が起き、その後に噴火が始まり、約2億100万年前に最も激しく噴火を行ったことがわかりました。

また、モロッコや南アメリカのフランス領ギアナに露出する溶岩や岩脈の年代値も同様の結果を示しました。複数の地域でマグマの貫入は噴火の約10万年前に起きており、2億163万年前が信頼できる最古の年代値でした。そして多数のマグマの貫入年代値を用いて2億156万年前という平均値を算出しています。これは大量絶滅や炭素同位体比の負異常が起きた年代に一致します。

中央大西洋マグマ区の貫入岩の中で特記すべきなのが、ブラジルのアマゾン川流域に分布するシルです。先ほどの図「中央大西洋マグマ区の分布図」を見れば明らかな通り、4大陸に点在する貫入岩の中で突出して広範囲に分布しているからです。

大量絶滅につながった「シルの貫入による二酸化炭素放出」

このシルの分布図を図「ブラジル北部の地下に貫入して固化したマグマ」に示しました。ソリモンエス盆地とアマゾナス盆地とよばれる2地域の地下の5地点をボーリングしたところ、複数のシルがあることがわかりました。前者と後者の地下には最大で1038mと915mの総厚のシルが存在したのです。これらのシルはマグマが貫入した際にはマグマ溜まりであったと考えられます。

図「ブラジル北部の地下に貫入して固化したマグマ」の下図に示した通り、シルが貫入していたのは石炭紀からペルム紀に堆積した厚さ約1600mの地層であり、これは有機炭素や炭化水素に富むことが知られています。マグマの貫入により、これら炭化物は大規模に溶融・分解して蒸気が発生します。これにより8.8トンもの二酸化炭素が大気中へ放出され、大量絶滅や炭素同位体比の負異常を引き起こしたと考えられています。

噴出した火山岩の化学組成から推定された火山ガス（二酸化炭素、硫黄、フッ素、塩素）の合計値が1兆〜5兆トンなので、シルの貫入による二酸化炭素の放出量のほうが多いことになります。

このアマゾン川流域の地下に貫入したシルの年代は2億148万年前〜2億147万年前と推定されています。これはT-J境界の年代（2億140万年前）の少し前の大量絶滅の時期に一致します。

つまり、火山噴火と同様にシルの貫入は大量の二酸化炭素を大気中へ放出し、環境変動を引き起こし、大量絶滅につながったと考えられます。

二酸化炭素の放出による環境変動とはいったいどのようようなものだったのでしょうか。

続いて、二酸化炭素濃度の上昇が与えた生物への影響と、三畳紀末の大量絶滅を生き延びた生命が築く、大陸分裂後の大繁栄について見ていきます。

