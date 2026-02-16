高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

第19週「ワカレル、シマス」の95回にてサワや錦織をはじめとする松江の人々との別れを経たヘブンたち。

第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」より、いよいよ舞台は熊本へと移ります。

そこで熊本編のカギとなる新キャラクターと出演者のコメントをご紹介！

熊本の田舎に住む女性 / 吉野イセ

（役柄） ある田舎の村の様々な言い伝えに詳しい女性。どうやら呪われているらしい。

＜芋生悠さんコメント＞

吉野イセ役を演じます、芋生悠です。

「ばけばけ」で、初めて朝ドラの現場に立ちました。

脚本のシンプルな会話を追っているうちに、言葉の間に残るものがあって、その感覚を抱えたまま熊本編の撮影に入っていった気がします。

現場では、構えずにいられる時間が続いていました。

イセという存在が、物語の中で少しだけ違う呼吸をしていたらと思います。

画面を通して、その気配がそっと届いていたら嬉しいです。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。

ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。