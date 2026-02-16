高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

第19週「ワカレル、シマス」の95回にてサワや錦織をはじめとする松江の人々との別れを経たヘブンたち。

第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」より、いよいよ舞台は熊本へと移ります。

そこで熊本編のカギとなる新キャラクターと出演者のコメントをご紹介！

松野家の女中 / クマ

（役柄） 松野家の女中。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋さん…だけど、がんばりすぎてしまうことも。

＜夏目透羽さんコメント＞

クマは、毎朝一家全員分のパンを焼くのですが、時々うっかり気を抜いて、焦がしてしまうことも。

女中としての使命を果たすため、ひたむきに励んではいるものの、ちょっとどんくさい、そんな可愛げのあるキャラクターです。

お芝居の中で「おクマ」と呼ばれるたび、女中として、撮影現場で「おクマちゃん」と呼ばれるたび、夏目透羽として、身が引き締まる思いになると同時に嬉しさが込み上げてきます。

切に願った、『ばけばけ』への出演、精一杯演じます。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。

ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。