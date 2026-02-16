「ほんまに19歳？」「上手すぎて笑えてくる」流経大柏出身のプロ２年目MFが“覚醒”！キレキレの突破→衝撃のスーパーゴールにネット驚嘆！「またバケモンみたいなゴール決めてるやん！」
J２のカターレ富山は２月15日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節でカマタマーレ讃岐とアウェーで対戦。５−１で圧勝を飾った。
この試合で、開幕から２戦連発となる衝撃のゴラッソを叩き込んだのが、プロ２年目の19歳MF亀田歩夢だ。
４−１で迎えた86分、左サイドからペナルティエリア内に切れ込むと、キレキレのフェイントで２人を華麗にかわして右足を一閃。力強いコントロールショットをファーサイドに突き刺してみせた。
このスーパーゴールに、インターネット上では次のような声が上がった。
「やばすぎる」
「ほんまに19歳？」
「まじうまいな」
「今日のゴラッソがゴラッソすぎる」
「またバケモンみたいなゴール決めてるやん！」
「これうますぎた、会場どよめいてた」
「まじでえぐいな」
「もうカターレのエースやん」
「上手すぎて笑えてくる」
「海外へ行ってしまうの？」
流通経済大柏高時代は全国の舞台でサッカーファンを沸かせた技巧派MFは、昨季のJ２最終節でも圧巻のゴールを決め、“奇跡の残留”の立役者となった。その試合から、シーズンを挟んで３試合連続の得点。完全に覚醒したと言っても過言ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】富山の19歳MFがキレキレのドリブル→衝撃のゴラッソ！
