ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で今キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。のべ３人の打者に１７球を投げ、左前安打、空振り三振、遊ゴロと安打性は１本のみで、最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークした。

朗希と対戦した１、３人目の打者は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で韓国代表にも選出されている金慧成内野手（２７）だった。１打席目は直球を左前安打とし、２打席目はスライダー系のボールに反応したが遊ゴロだった。

金慧成はバッテリー組キャンプ初日だった１３日（同１４日）から３日連続でライブＢＰで打席に立つなど、ＷＢＣへ向けて精力的に調整している。１３日（同１４日）は侍ジャパンにも選出されて仲もいい山本由伸投手（２７）と対戦。３打席で対戦し、二ゴロ、空振り三振、右前安打だった。すでに山本、朗希から安打を放ち、ＷＢＣ１次ラウンドの３月７日に対戦する侍ジャパンにとっては怖い存在だ。

金は山本について「ヨシノブは誰もが知る通り、明らかに素晴らしい投手だ。彼と対戦したいと思っていたので、その機会を得られてよかった。それに彼は非常に多くの種類の変化球やスプリッターを持っているから、打席の中で打者に考えさせる。彼と対戦できたのは素晴らしい経験だったし、彼は偉大な投手だ。明らかに彼は素晴らしい投手で、誰よりもワールドシリーズＭＶＰにふさわしい投手だ」と脱帽。ＷＢＣへは「自国を代表し、韓国代表として国際舞台でプレーできることは大きな名誉だ。出場する機会がある国際大会であれば、どの大会でも喜んでプレーするつもりだ」と意気込んだ。

ＷＢＣでは同僚対決も期待されるが、「日本代表には多くの素晴らしい投手がいて、我々は同じプールにいるから、さまざまな日本人投手たちと対戦することを楽しみにしている。そして、もし１人だけ対戦したい投手を選ぶなら、（米国代表の）クレイトン・カーショーだ。なぜなら、カーショーと対戦できる機会はこれが最後かもしれないから。だから勝ち進んで、彼と対戦する機会を得たいと思っている」と意欲を示していた。