¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÖÅ·Å¨¡×¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥Þ¥Á¥ã¥Éà°¤ÎÄë¹ñá¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë£Ì£Á¤Îµð³ÛÊä¶¯¤òÍÊ¸î
¡¡Å·Å¨¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬à°¤ÎÄë¹ñá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶âËþÊä¶¯¤ò¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È£´Ç¯Áí³Û£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¶£¶²¯±ß¡Ë¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤Ï£³Ç¯Áí³Û£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£µ²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊä¶¯¤Î¼ê¤òµÙ¤á¤Ê¤¤¡£Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ï£´²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¶£±£±²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬µð³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÅê¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÌîµå¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤¬´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë£±£²·î°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÈÁª¼ê²ñ¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¤ÇÇ¯Êð¤ÎÁí³Û¤ò·è¤á¤ë¥µ¥é¥ê¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤ò½ä¤ê¡¢Æñ¹ÒÉ¬»ê¡£¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éàÅ·Å¨á¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµð³ÛÊä¶¯¤Ë¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡£Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡££³£°¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤¬»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ò¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥×À©¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤ÎÌîµå³¦¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌäÂê¤À¡×
¡¡ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤·¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤âÂç»¿À®¤À¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÏºòÇ¯£··î¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ò½ä¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤·¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï¶â¤òÊ§¤¤¡¢¶â¤ò»È¤¦¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤È¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£×£Ó¿Ê½Ð¤ØºÇÂç¤Î¾ã³²¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤Þ¤µ¤«ÍÊ¸î¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£Áª¼ê¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝÈ¿±þ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£