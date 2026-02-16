今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）〜2月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）〜2月22日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、これまで積み上げてきたものが花開いたり、思い切って方向転換する流れが生まれそう。今一度、自分の素直な想いに向き合ってみると良いでしょう。恋愛面は、イベントやセミナーなどで知り合いができるかも。仕事など共通の話題があると、自然に仲が深まるようです。
★ワンポイントアドバイス★
頑張り屋さんなところがあるので、オーバーワークに注意。マッサージやアロマ、おいしい食事などで意識的にリフレッシュしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
