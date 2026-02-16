◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアショートプログラム(大会10日目/現地15日)

フィギュアスケートペアショートプログラムに"ゆなすみ"こと長岡柚奈選手と森口澄士選手のペアが登場。演技後は笑顔を見せた2人でしたが、取材対応ではこらえきれず大粒の涙を見せました。

五輪初出場のゆなすみペアは冒頭のトリプルツイストリフトに成功、しかし続くトリプルループ、さらにスロートリプルサルコウで転倒し59.62点でショートプログラムを終えました。

演技が終了すると悔しい表情を見せる長岡選手に対して森口選手は肩を抱き、笑顔で励ますシーンが見られました。

メディアゾーンで振り返った長岡選手は「初めてのオリンピックで楽しんで最初のほう滑ることができていて。ミスが連続してでてしまってすごく悔しい気持ちなんですけど、そこでも観客の皆さんが鼓舞してくださるような拍手や歓声をあげてくださったので嬉しかったです」と話します。

演技中に会場のファンは転倒したゆなすみペアに対して、さらに大きな声援を送り2人を後押し。森口選手は「初めてのオリンピックで、オリンピックってなんなんだろうから始まって...」と話すと、熱い思いがこみ上げ、涙をこらえきれず声を詰まらせます。

「悔しさもあるんですけど、観客の皆さんの温かさを感じることができて本当にスケートやってきてよかったなと思いましたし、幸せだなと思ったし、ここにいてよかったなと。オリンピックをまた柚奈ちゃんと目指せたらなと思います」と言葉を振り絞り涙ながらに答えました。

長岡選手は「まだ未熟なんですけど、誰が見ても安心して見られるような、このペアは絶対に失敗しないと思わせられるような、演技全体を通して人を感動させられるようなペアになりたいなと思います」と意気込みました。