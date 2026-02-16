【ブンデスリーガ】フランクフルト 3−0 ボルシアMG（日本時間2月14日／ドイチェ・バンク・パルク）

【映像】堂安律、約30メートル“高精度ミドルパス”を放つ瞬間

フランクフルトのMF堂安律がクオリティを発揮した。自慢の左足から精度の高い約30mのパスをボックス内に供給し、得点の匂いを感じさせる決定機を演出した。

日本時間2月14日のブンデスリーガ第22節で、フランクフルトはホームでボルシアMGと対戦。アルベルト・リエラ新監督の2試合目で、堂安は［3-4-2-1］のボランチでの起用となった。

異例の中盤起用は、前節ウニオン・ベルリン戦でオスカー・ホイルンドが退場処分となったことが影響している。守備時はダブルボランチの一角、保持時は右のワイドに流れて攻撃の起点となった。

彼の攻守におけるポジションチェンジは効果的で、キックオフ直後の4分には1本のパスで決定機を演出している。

ハーフウェーライン手前で右ワイドに流れながらボールを受けた堂安は、顔を上げた状況から2タッチ目で相手ディフェンスラインの背後に約30mのミドルパスを送った。

最前線のFWアルノー・カリムエンドは、最終ラインとGKの間に落ちる絶妙なパスに反応したが、モリッツ・ニコラスの飛び出しに阻まれてボールに触ることができず。それでもチャンスの匂いを感じさせる決定的なプレーだった。チャンスを演出した1本のパスにファンからは「堂安上手すぎやろ」「エグすぎん？」「そこ出すんかい！」「すげえパス」「ナイスパスやん」と絶賛の声が寄せられた。

この日の堂安は、対峙する機会が多かったボルシアMGのMFケヴィン・シュテーガー相手に攻守で優位に立ち、チームの3ー0の勝利に貢献。公式戦10試合ぶりの白星で、リエラ新体制の初勝利を飾った。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）