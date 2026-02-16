本日2月16日（月）25時〜25時25分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「タイムレスハウス」。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするバラエティ企画で、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする。

今夜は、昨年の「M-1グランプリ」で準優勝を果たし、現在大ブレイク中の“クセ強おじさん芸人・ドンデコルテ（小橋共作・渡辺銀次）をゲストに迎え、絶品あんかけグルメを使ったチキンレース企画をお届け！

■オープニングトークから渡辺銀次のクセ強が満載！スタジオは騒然…

冒頭、ゲストの渡辺が明かした衝撃の事実にはtimeleszメンバーが絶句。なんと渡辺宅のテレビは5〜6年前から液晶の上半分が壊れており、「ずっとテレビを下半分しか見ていなかった」とのこと。

timeleszが「顔わからないじゃないですか！」と口々にツッコむと、渡辺は真剣な面持ちで「timeleszの名前はよく聞いていたが、皆さんの首から下しか知らない。まさかあなたたちだとは……」と衝撃の展開に。この奇妙な関係性から始まる異色のコラボレーションが予測不能な笑いを巻き起こす！

■決壊寸前！「あんかけチキンレース」の幕が上がる

今回のメイン企画は、東京・八王子の名店「大進亭」が誇る超重量級メニュー「あんかけ五目焼きそば」を懸けた、命がけのチキンレース！普通盛りで麺が2玉分という圧倒的なボリュームに、松島聡は「うわ！絶対うまい！食べたい！」と目を輝かせるが、そこに立ちはだかるのが非情なルール。器ギリギリまで盛られた熱々のあんをチームごとに順番にすくっていき、こぼした瞬間に即終了。成功した分だけが食べられるという、空腹のメンバーには過酷すぎる戦いが始まる。

■「攻める」か「守る」か 極限状態で露わになるメンバーの素顔

ゲームが始まると、絶品あんかけ料理を目の前にした「空腹な男」たちの執念が…。猪俣周杜が「俺は2杯行きますわ。これがね、マジで食いたいから」と強気の姿勢を見せると、周囲からは「おお！超えていく？」「行っちゃお！」と煽る声が飛び交う。しかし、あんの“とろみ”は予想困難でなかなか思うように積み上がらない。少しの振動で揺れるあんの表面に、メンバーは息を呑み、スタジオは静寂に包まれる。猪俣が慎重にあんをすくい上げると、橋本将生が「ゆっくりいこう！」と絶叫。続く篠塚大輝も、菊池風磨からの「ちょびちょびでいこう」というアドバイスを受け、震える手でスプーンを握る。

「結構攻めてない？」「いや、結構いったよ！」「とろっとろじゃん！」。 飛び交うtimeleszの声…ただ「あんをすくって、かける」だけのはずが、ヒリヒリ＆ドキドキ感満載のドラマが巻き起こる。果たして、一体誰がこの「あんかけの壁」を突破し、念願の焼きそばにありつけるのか？一方で「溢れ出したあん」で絶望のどん底に突き落とされるのか？

timeleszとドンデコルテが大盛り上がりし、超真剣な表情をみせたグルメゲーム企画。あなたの食欲とアドレナリンを刺激する「最高に美味しくて、最高にスリリングな時間」をぜひお見逃しなく！

