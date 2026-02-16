【ＢＳキャッ東】もうすぐ猫の日！プレゼントキャンペーン開始＆夜10時台の番組で「猫」企画がスタート！

今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名！

猫まみれの特別編成を行います。

猫と猫好きな皆さまに寄り添う放送局を目指すＢＳテレ東は、本日2/16（月）から連日「猫」にまつわるレギュラー番組内での企画をお届けします。

どうぞお楽しみに！

📺2月16日（月）夜10時～『マネーのまなび』 出演 パックン、武藤十夢、竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー） 内容 家庭のペットにかける支出が年々増える中、投資の観点からもペット市場に関心が高まっています。愛猫家の株式アナリスト・大川智宏が選んだペット関連の注目株を紹介します。 📺2月17日（火）夜10時～『和田明日香とゆる宅飲み』 出演 和田明日香（料理家・食育インストラクター） 内容 和田明日香がお酒に合う料理を作っておもてなし！この日は愛猫家・相川七瀬をお招きして乾杯します！ 📺2月18日（水）夜10時～『いまからサイエンス』 出演 加藤浩次、古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー） 内容 猫の腎臓病を治療する薬を開発しながら、人間の肝臓がん・アルツハイマー病の治療にも挑む、AIM医学研究所・所長/IAMCAT代表取締役・宮粼徹をスタジオに迎えます！ 📺2月19日（木）夜10時～『あの本、読みました？』 出演 鈴木保奈美、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー） 内容 猫好き作家・村山由佳をゲストに迎え、動物小説『しっぽのカルテ』を取り上げる他、いま売れている『動物のひみつ』の編集者もゲスト出演します。 📺2月20日（金）夜10時9分～『NIKKEI NEWS NEXT』 出演 メインキャスター・八木ひとみ 内容 物価高で食費がかさみ、高齢化で医療費が膨らむ。ネコの暮らしもお金はかかる。ペットとの生活を末永く楽しむための資金計画とは？ 📺2月21日（土）夜9時～『ワタシが日本に住む理由』 出演 高橋克典、繁田美貴(テレビ東京アナウンサー) 内容 番組ラストにMC高橋克典の愛猫自慢トーク。最近「高橋キャッツ典」と呼ばれるほどの愛猫家になった高橋。俳優仲間の黒木瞳から譲り受けた2匹・・・かわいい姿は必見です！ 出演 パックン、武藤十夢、竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー） 内容 家庭のペットにかける支出が年々増える中、投資の観点からもペット市場に関心が高まっています。愛猫家の株式アナリスト・大川智宏が選んだペット関連の注目株を紹介します。出演 和田明日香（料理家・食育インストラクター） 内容 和田明日香がお酒に合う料理を作っておもてなし！この日は愛猫家・相川七瀬をお招きして乾杯します！出演 加藤浩次、古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー） 内容 猫の腎臓病を治療する薬を開発しながら、人間の肝臓がん・アルツハイマー病の治療にも挑む、AIM医学研究所・所長/IAMCAT代表取締役・宮粼徹をスタジオに迎えます！出演 鈴木保奈美、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー） 内容 猫好き作家・村山由佳をゲストに迎え、動物小説『しっぽのカルテ』を取り上げる他、いま売れている『動物のひみつ』の編集者もゲスト出演します。出演 メインキャスター・八木ひとみ 内容 物価高で食費がかさみ、高齢化で医療費が膨らむ。ネコの暮らしもお金はかかる。ペットとの生活を末永く楽しむための資金計画とは？出演 高橋克典、繁田美貴(テレビ東京アナウンサー) 内容 番組ラストにMC高橋克典の愛猫自慢トーク。最近「高橋キャッツ典」と呼ばれるほどの愛猫家になった高橋。俳優仲間の黒木瞳から譲り受けた2匹・・・かわいい姿は必見です！ また、特別企画として

本日から2つのプレゼントキャンペーンを開始！

ぜひご参加ください。

リモコンのdボタンを押して賞品を当てよう！

対象番組を1時間見るごとに、応募券を1枚獲得できます。

応募券を使用して、ぜひプレゼントにご応募ください！

※４Ｋ放送での実施はありません

ＢＳテレ東公式Xをフォローして、毎日午前10時に投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、電子マネーセレクション500円分が抽選で合計222名様にその場で当たります！

はずれても抽選で1名様に「Dyson360VisNav(RB03BN)」をプレゼント。

フォロー＆リポストキャンペーンには1日1回、毎日参加できます！

🐱ＢＳキャッ東 猫の日概要 🐾

【ＢＳテレ東公式Ｘ】 https://x.com/BS7ch_PR【イベント名】 「ＢＳキャッ東 猫の日2026」 【放送日時】 2026年2月22日（日） 【放送局】 ＢＳテレ東／ＢＳテレ東４Ｋ 【ＢＳキャッ東公式サイト】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/catday2026/ 【ＢＳテレ東公式Ｘ】 https://x.com/BS7ch_PR 【ＢＳテレ東公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs7ch_pr/ 【ＢＳテレ東公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@bs7ch_pr