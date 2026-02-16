【ＢＳキャッ東】もうすぐ猫の日！プレゼントキャンペーン開始＆夜10時台の番組で「猫」企画がスタート！
今年もＢＳテレ東は2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名！
猫まみれの特別編成を行います。
猫と猫好きな皆さまに寄り添う放送局を目指すＢＳテレ東は、本日2/16（月）から連日「猫」にまつわるレギュラー番組内での企画をお届けします。
どうぞお楽しみに！
📺2月16日（月）夜10時～『マネーのまなび』出演 パックン、武藤十夢、竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー） 内容 家庭のペットにかける支出が年々増える中、投資の観点からもペット市場に関心が高まっています。愛猫家の株式アナリスト・大川智宏が選んだペット関連の注目株を紹介します。
📺2月17日（火）夜10時～『和田明日香とゆる宅飲み』出演 和田明日香（料理家・食育インストラクター） 内容 和田明日香がお酒に合う料理を作っておもてなし！この日は愛猫家・相川七瀬をお招きして乾杯します！
📺2月18日（水）夜10時～『いまからサイエンス』出演 加藤浩次、古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー） 内容 猫の腎臓病を治療する薬を開発しながら、人間の肝臓がん・アルツハイマー病の治療にも挑む、AIM医学研究所・所長/IAMCAT代表取締役・宮粼徹をスタジオに迎えます！
📺2月19日（木）夜10時～『あの本、読みました？』出演 鈴木保奈美、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー） 内容 猫好き作家・村山由佳をゲストに迎え、動物小説『しっぽのカルテ』を取り上げる他、いま売れている『動物のひみつ』の編集者もゲスト出演します。
📺2月20日（金）夜10時9分～『NIKKEI NEWS NEXT』出演 メインキャスター・八木ひとみ 内容 物価高で食費がかさみ、高齢化で医療費が膨らむ。ネコの暮らしもお金はかかる。ペットとの生活を末永く楽しむための資金計画とは？
📺2月21日（土）夜9時～『ワタシが日本に住む理由』出演 高橋克典、繁田美貴(テレビ東京アナウンサー) 内容 番組ラストにMC高橋克典の愛猫自慢トーク。最近「高橋キャッツ典」と呼ばれるほどの愛猫家になった高橋。俳優仲間の黒木瞳から譲り受けた2匹・・・かわいい姿は必見です！
また、特別企画として
本日から2つのプレゼントキャンペーンを開始！
ぜひご参加ください。
リモコンのdボタンを押して賞品を当てよう！
対象番組を1時間見るごとに、応募券を1枚獲得できます。
応募券を使用して、ぜひプレゼントにご応募ください！
※４Ｋ放送での実施はありません
ＢＳテレ東公式Xをフォローして、毎日午前10時に投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、電子マネーセレクション500円分が抽選で合計222名様にその場で当たります！
はずれても抽選で1名様に「Dyson360VisNav(RB03BN)」をプレゼント。
フォロー＆リポストキャンペーンには1日1回、毎日参加できます！