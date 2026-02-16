桃月なしこ、激レアな金髪ショート姿をファン大絶賛「ゴージャス」「過去一可愛い」
コスプレイヤーで女優、タレントの桃月なしこが、16日までにInstagramを更新。金髪にイメチェンした近影に「かわいい！」と絶賛の声が相次いでいる。
【写真】美しさと色気がだだ漏れな桃月なしこ（2枚）
桃月は「本日2/13（金）発売 ＃ヤングアニマル の表紙を飾らせて頂きます！ 金髪ショート唯一の表紙なので激レア！ 絶対ゲットして欲しい！ 2/21（土）には表紙記念イベントも開催予定なので空けておいてもらえると嬉しいです」とつづり、自身が表紙を飾った雑誌「ヤングアニマル」のグラビアからオフショットを公開。貴重な金髪姿の大人っぽい表情と抜群スタイルから目が離せない写真になっている。
コメント欄ではファンから「金髪ショートが過去一可愛い」「とてもお綺麗です！！大好きです！！」「色っぺーぃ！」「可愛いすぎでしょ」「ゴージャスでホットセクシー」など多数の絶賛が相次いでいた。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」Instagram（＠nashiko_cos）
