『リブート』想定外の人物登場 恐怖展開にネット悲鳴「心臓止まった」「理解するのに数秒かかった」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第4話が15日に放送され、想定外の人物が登場すると、ネット上には「こーーーわっっっ!!」「心臓止まった」「びっくりして理解するのに数秒かかった」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】儀堂ではないと証明するためケーキを作る早瀬
早瀬（鈴木）は、麻友（黒木メイサ）から「儀堂から連絡があった」と聞かされる。麻友から“警察に通報する”と言われた早瀬は、自分が儀堂（鈴木／2役）ではないと告白。そして彼女を連れて、儀堂を埋めた山中へ向かう。そこで早瀬は、儀堂が埋められているはずの場所を掘り返すが、そこには粛清された安藤（津田篤宏）の遺体が埋められていた。
そんな中、一香（戸田）の前に早瀬が姿を見せる。早瀬から唐突に「あの…よかったらデートしませんか？」と言われた一香は思わず「はぁ？」と反応。“組織の仕事が勉強したい”という早瀬に対して、一香は「じゃあついてきて」と応じる。
仕事を熱心に見学する早瀬を、一香は組織が管理する倉庫へ連れて行く。倉庫の中のコンテナには、合六（北村有起哉）が秘密裏に保管していた100億円相当の商品が詰め込まれていた。
一香が商品の一部を手に取りながらマネーロンダリングについて説明していると、後ろに立っている早瀬は「これだけあれば一生遊んで暮らせますね…」とポツリ。一香が「そうね…」と返事すると、背後から「でも、ここまで気付かないってことは相当似てるってことですよね…」という不穏な言葉が聞こえる。振り返った一香に、早瀬のふりをしていた儀堂が「殺すには惜しいなぁ…早瀬陸」と言い放つのだった。
実は生きていた儀堂が、いつの間にか早瀬になりすまして一香の前に姿を見せると、ネット上には「こーーーわっっっ!!」「まっっっじで心臓止まった」「鳥肌たった!!」「めっっっちゃびっくりして理解するのに数秒かかった」「完全に騙されてた！」といった声が相次いでいた。
