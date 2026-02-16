〈《嘘のような実話》警察手帳を持ってない、録音装置を忘れた…戦後最大の誘拐事件で捜査陣が犯してしまっていた“信じられないミス”とは〉から続く

1982年6月。日本中を震撼させる猟奇的な殺人事件が起きた。新宿・歌舞伎町のディスコで遊んでいた14歳の少女2人が、ナンパされた男の車によって千葉県の山林へ連れ去られたのだ。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

一人は奇跡的に生還したが、もう一人の少女は無惨な姿で発見された。両アキレス腱を切断され、頸動脈を深々と切られた遺体――。犯人は「トシちゃんヘア」の優男風だったとまではわかったものの、逮捕されることなく時効を迎えてしまった。

当時、歌舞伎町に入り浸り、被害者の友人を取材していたのがフリーライターの本橋信宏氏。ここでは同氏の著書『昭和の謎』（大洋図書）の一部を抜粋し、未解決事件の闇に迫る。



写真はイメージ ©moonmoon/イメージマート

◆◆◆

凄惨な14歳少女の殺人事件

1982年6月6日。日本中を震撼させた事件がおきた。

東洋一の殷賑地帯、新宿歌舞伎町のデイスコ「ワン・プラス・ワン」で踊っていた14歳、中学3年生の二人の少女が、店を出てゲームセンターで遊んでいると二十代の若者から声をかけられた。この街ではありふれた光景である。ナンパされる回数は少女にとって勲章のようなものだ。二人の少女は家出中で、当時、深夜営業のディスコは、格好の遊び場だった。

少女二人は若者の乗ってきた国産車に乗り、深夜のドライブを楽しもうとした。行く先は東方面、千葉県。声をかけた若者は当時、人気絶頂だった田原俊彦のヘアスタイル、トシちゃんヘアをした今風の青年だった。

疾走するクルマの中で、遊び疲れた少女はいつしかシートに身を任せ、寝てしまった。クルマはひと気のない郊外に向かう。川が近くに流れる雑木林にクルマが到着する。物音がしたので起きると、もう一人の少女の姿が見えない。

男に言われて車外に出ると、突然、男が襲いかかり、首を絞めてきた。気を失った少女が目を覚ますと、男とクルマは見当たらなかった。付近を見ると、一緒だった少女が横たわっていた。首と両足首から大量の血液が流れ、すでに体が硬直していた。

事件が発覚し、警察が大捜査網を敷いた。現場は千葉県千葉市の郊外。殺された14歳の少女は、逃げられないように両足首のアキレス腱をナイフで切断され、首の頸動脈を深々と切断されトドメをさされていた。

歌舞伎町で取材した少女の証言

家出中の中学3年生が歌舞伎町で男から声をかけられ、クルマに乗り、千葉の郊外で殺害される。猟奇的事件をメディアは連日報道し、日本中が慄然とした。

ローティーンの非行、親子の不仲、不登校、殺人。事件発覚当初、メディアは犯人と被害者が接点をもった場所がゲームセンターだったことから、「新宿ゲームセンター殺人事件」と呼んだ。家に寄りつかず、歌舞伎町ディスコで遊ぶ少女たちを問題視し、マスコミは「歌舞伎町ディスコ殺人事件」と呼ぶようになった。

不良少女をひきつける魔都として、歌舞伎町に取材陣が押し寄せた。事件当時、この街にはデイスコが20件近く営業していた。事件の発端となった「ワン・プラス・ワン」「カンタベリーハウス」「ブラックシープ」「アップルハウス」「カーニバルハウス」「ビッグトゥゲザー」……。

1975年に大学に入った私は歌舞伎町ディスコに馴染みがあり、卒業してからも取材も兼ねて80 年代前半はよく通ったものだった。

ディスコで遊んでいた16歳の少女と知り合い、流行事情を取材していたら、たまたま殺された14歳の女子と遊び仲間で、殺害される前日も一緒に遊んでいたというではないか。

「カブキで初めて見かける子だったんだけど、無視するから喧嘩になったんです。でも話してみるとすごいいい子だから仲良くなった。家出中だって聞いてたけど、ゲームセンターが好きでよく行ってて、そこで声かけてくる男の子ってすごい多いから、つい油断してついてっちゃったんだろうなあ。まさか殺されるなんて、わたしだって思わないもん」

証言した少女は杉並区で親兄弟と暮らしていたが、自宅にほとんど帰らず、歌舞伎町で過ごしていた。不良少女のあいだでこの地を称するのに「カブキ」と言っていたのが今も印象に残っている。

私に話を聞かせてくれた少女は、高校中退で、歌舞伎町を根城にしていた。

「今つきあっているのは少年ヤクザです」

1982年当時、胸のまん中に組の代紋を彫り、群をなして練り歩く十代のヤクザがいた。大人のヤクザで代紋や親分の名前を彫る者は少ない。人間関係が未来永劫、変わらないと思うのは若いうちだけであって、いついかなるときに人間関係が変わるかもしれないことを知っている大人は、おいそれと代紋や親分の名前は彫らないのだ。それを堂々と彫ってしまうところが、少年らしかった。

元少年ヤクザで現在も現役のある人物は、小声で、「何度か入れ墨を彫っているうちに、若いころ彫ったところは小さくしていってるんです」と打ち明けた。

1982年夏。少年ヤクザとつきあっている、と言っていた16歳少女の案内で、私と編集者、カメラマンが歌舞伎町を流すことになった。

屋上から見おろすゴジラから、通称「ゴジラビル」とも呼ばれる東宝会館は、以前、コマ劇場と呼ばれる歌舞伎町の中心地だった。

そのコマ劇場付近で喧嘩がはじまった。白いエナメル靴をはいたパンチパーマの若い男が、サラリーマンを殴りつける。サラリーマンも殴り返そうとするがパンチが空振りして、かえってパンチパーマを怒らせることになり、ネクタイを引っ張られると地面に引きずり倒された。ヤクザの手慣れた技が炸裂する。白いエナメル靴が倒れたサラリーマンの顔めがけ、何度も蹴られる。薄ら笑いを浮かべてなおも蹴る。サラリーマンは顔中から真っ赤な血を流し、悲鳴をあげた。

「写真、写真！」

少女がシャッターチャンスだとカメラマンに教えるのだが、アイドルや新車を撮っているカメラマンは、カメラを肩にぶら下げ、あらぬ方をむいたままだ。

「警察！」

誰かがさけぶと、パンチパーマは野次馬のなかに紛れ、消え失せた。

少年ヤクザとつきあっている、と告白したあの少女は、その後、どうなったのだろう。もう還暦を迎えるころだが。

手当たり次第の捜査でも犯人はわからず

2023年4月。私は『歌舞伎町アンダーグラウンド』（駒草出版）という書き下ろし本を世に出した。1980年、24歳で物書き稼業についてから43年。気がつけば、歌舞伎町はホームグラウンドになっていた。今回の書き下ろしで、歌舞伎町ディスコ殺人事件についても考察してみた。ついに迷宮入りとなった本事件は、現在なら時効も成立せず、捜査中になるのだが、法律改正前の事件だったために、時効を迎えてしまった。生き残ったほうの少女の証言をもとにしても、共犯者の存在は確認できなかった。

単独犯の犯人は、ゲームセンターから二人の少女を乗せて迷うことなく千葉県にむかっている。千葉県に土地勘がある、あるいは地元の青年か。生き残った少女は犯人の年齢を「25歳くらい」と証言していた。

14歳の少女にとって二十代の男は、かなり上に見えるはずだ。ということは、クルマの免許をもっている18歳以上25歳未満あたりではないか。

「関東近郊の自宅で親と同居するお坊ちゃんタイプの遊び人」という匂いがしてくる。

ディスコで遊びやすいポロシャツにズボンというスタイルは、ふらりとナンパ目当てにやってくるタイプだろう。スピードの出る国産車を乗り回していた犯人は、クルマを自宅の車庫に入れて、歌舞伎町に繰り出す若者ではないか。

ナイフでアキレス腱を切断するというプロ的なやり口は、新聞紙上で、「大藪春彦の作品を愛読する者か？」といった推理記事も登場した。サディスティックな性癖がある若者像が浮かんでくる。

『歌舞伎町アンダーグランド』の取材で、当時、この事件関連で警察から事情聴取された男たちは複数いた。たまたま歌舞伎町周辺で遊んでいたところ、犯人の年齢に近いからと、手当たり次第に警察が尋問したうちの何人かだった。アリバイもあって放免されたが、そういえば、本誌の比嘉健二編集長もこんな体験をしていた。

「事件当日、自分も友だちと歌舞伎町のディスコで遊んでいました。事件のディスコとは違いますがね。翌週も懲りずに歌舞伎町で遊んでいたら歌舞伎町交番に連れていかれて指紋取られましたよ」

警察が大量のモンタージュ写真を作成している。犯人は特徴ある上下二色にわかれたポロシャツを着ていたので、被害者以外にこの犯人から声をかけられた少女が記憶しているはずだった。

『歌舞伎町アンダーグランド』で、本事件について何人か、尋ねている。

作家・岩井志麻子もその一人だ。志麻子姐さんは現実の事件について、毎回、深掘りして鋭い発言をする。

「わたしは事件マニアなので、歌舞伎町というと1982年のディスコ殺人事件がすごく気になってて、小にも書いたりしたんです。実際の事件は、家出中の中学生が新宿のディスコで遊んだ後、ゲームセンターにいたら男に声をかけられてクルマに乗って千葉の山奥まで連れられて、そこでアキレス腱を切られて惨殺される。もう一人は生き残るんですよね」

そして生き残った彼女のその後の人生について作家らしい想像力を働かせている。何食わぬ顔をして生きているのか、あるいは女子刑務所に入って、身を持ち崩して早死にしたのか。

氏素性が分からない匿名性の高い街

事件を総合的に判断すると、見えてくる犯人像がある。

犯人は千葉市あるいはその近辺の在住者。親と同居している。年齢は18歳から21〜22歳。大学生の可能性あり。歌舞伎町の遊び仲間からも犯人像らしい男の情報は上がっていたかも知れないが、犯人に直接結びつくものではなかった。この街では氏素性をとやかく聞かない、匿名性の雰囲気があった。

私は真犯人は千葉市付近の大学生だと今でも思っている。

殺人事件の時効は当時15年、この残虐な事件は1997年6月6日午前0時に時効をむかえてしまった。

新聞テレビ、雑誌に犯人のモンタージュ写真まで載っていたのだから、犯人はもちろん、同居しているであろう親、兄弟、あるいは顔見知りの学友、職場仲間、恋人、遊び友だちのなかに、「もしかしたらあいつが」と疑う人物がいただろう。

逃げおおせた犯人は今、どうしているのだろう。生きていれば還暦を超え、孫がいる世代である。孫娘が中学3年生になったとき、彼は少女を刺し殺した感触を、ふと思いだしたりしないだろうか。

（本橋 信宏／Webオリジナル（外部転載））