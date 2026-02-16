きょう16日（月）は西高東低・冬型の気圧配置となって、北日本や日本海側の上空に寒気が流れ込む予想です。きのう15日（日）は各地で4月並みの暖かさとなりましたが、きょう16日（月）は一転して日本海側を中心に冬の寒さが戻るでしょう。雨や雪の降る所もありそうです。太平洋側でもきのう15日（日）ほどは気温が上がらない見込みです。午後は太平洋側でも雲が広がり、関東は夜にわか雨・雪があるでしょう。

■きょう16日（月）の全国天気

日本海側は所々で雪や雨が降りそうです。北海道や東北北部では、一時的に雪の強まる所があるでしょう。関東も午後は雲が増えて、夜は雨や雪の所がありそうです。山沿いではうっすらと雪が積もる可能性があります。那覇は夜に雨が降るでしょう。

■16日（月）の予想最高気温

青森は2℃、長野は6℃、新潟や金沢は7℃と、きのう15日（日）より10℃くらい低くなる所がありそうです。関東から中国・四国の太平洋側や九州は3月並みの所が多いですが、日陰では北風が少し冷たく感じられるでしょう。日ごとの大きな気温変化で体調を崩さないように、服装で上手に調節するようにしてください。

【きょう16日（月）の各地の予想最高気温】

札幌:0℃ 釧路:2℃

青森:2℃ 盛岡:5℃

仙台:9℃ 新潟:7℃

長野:6℃ 金沢:7℃

名古屋:15℃ 東京:15℃

大阪:12℃ 岡山:12℃

広島:14℃ 松江:8℃

高知:18℃ 福岡:15℃

鹿児島:19℃ 那覇:24℃