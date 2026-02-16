「最後の五輪でやってのけた」堀島行真との”宿命のライバル対決”を制したモーグルの王に母国メディアも歓喜【冬季五輪】

キングズベリーは堀島との対決を制して金メダルを獲得した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪で新種目となる男子デュアルモーグルが現地時間2月15日に行われ、ミカエル・キングズベリー（カナダ）が金メダルを獲得した。12日のモーグルでは銀メダルに終わったものの、新種目では見事に初代王者の座に登り詰めた。

2選手が同時にスタートし、シングル種目と同じ採点が行われ、相手との得点を競うデュアルモーグル。この日の決勝では、キングズベリーと堀島行真（日本）が対戦した。勢いよく飛び出した両者は、最初のエアをクリアすると、並走しながら第2エアへ向かいさらにスピードに乗った。堀島が先行したかに見えたその瞬間、バランスを崩し第2エアを飛べずそのまま滑り降りる形に。一方のキングズベリーは豪快に第2エアも決め、ターンも最後まで乱れずにフィニッシュ。ラインを越えると、倒れ込み雪面を叩いて喜びを表現していた。

キングズベリーは準決勝で島川拓也にも勝利するなど、日本選手2人を退け金メダルに輝いた。この偉業は母国カナダの『Le Journal de Québec』でも報じられており、公式サイト上で決勝の展開をレポートしている。

シングル種目ではわずかの差で銀に終わっていたことで、同メディアは、「失意からわずか3日後、日曜日はミカエル・キングズベリーにとって栄光の瞬間となった」と伝えており、堀島との“一騎打ち”についても以下の様に振り返っている。