余波続くカナダの“不正投球”疑惑　カーリング男女で勃発した問題に世界騒然「普段は穏やかなスポーツに分断」【冬季五輪】

自身の疑いにブチギレて、批判の的となっているケネディ(C)Getty Images

熱戦の中で投じられた一投が、国際的な物議を醸している。

問題となったのは、現地時間2月13日に行われた男子カーリング1次リーグのカナダ対スウェーデンの一戦での一幕だ。第9エンドでストーンを投じたカナダのマーク・ケネディに対して、スウェーデン側がストーンを離した後に指で押す違反行為である「ダブルタッチ」をしたのではないかと異議。映像を確認した上で同エンド終了後に正式に審判へと申告した。

【関連記事】「お前らは黙ってろ！」放送禁止用語でブチギレ カーリング違反投球疑惑でカナダ44歳が激高する騒動勃発【冬季五輪】

ここでヒートアップしたのは、キャリア25年を誇るケネディだった。スウェーデンの陣営に「なんだよ？」と強い口調で語りかけた44歳は、「俺は一度もそんなことはしていない」とFワードを用いて反発。スウェーデンのオスカー・エリクソンがすかしたように「じゃあ試合が終わったら映像を見せてやる」と反論すると、「お前は黙ってろ！ おい、さっさと出て行け」と声を荒げた。

放送禁止用語を用いて相手チームに激怒したケネディ。試合後に世界カーリング連盟から口頭注意を受けたベテランは「使った言葉については後悔している。あれは不必要だった」と謝罪。その上で「彼らとはずっと対戦してきたから勝つためにできることは何でもしようとしていたんだと思う。その姿勢は尊敬する。ただ、突っかかる相手を間違えたなって思うね。とにかく自分が意図的にイカサマをしたというのは絶対的に否定する」と強調。自身に向けられた不正投球の疑いに異を唱えた。

だが、SNSには動画や写真が多く出回り、議論が噴出。当事者となったケネディに対する疑義が強まっていた。

そうした中で、現地時間2月14日に行われた女子1次リーグのスイス戦でもカナダが「ダブルタッチ」のジャッジを取られ、波紋はさらに広がっている印象だ。米ニュース局『NBC Sports』は「疑惑がカナダのカーリングチームを悩ませ、普段は穏やかなこのスポーツに分断を生じさせている」と指摘した。