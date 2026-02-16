フリーアナウンサーの中村江里子（56）が16日までに自身のインスタグラムを更新。プロポーズ記念日の夫と14日にミラノ・コルティナ五輪観戦したことを報告し、ツーショットなどを公開した。

「2月14日はバレンタインデー。皆さんはどのように過ごされましたか？2月14日は私達にとってプロポーズ記念日でもあります」と明かし、「バレンタインデートはミラノ コルティナオリンピック観戦。スピードスケート女子 チームパシュートと男子500mの応援に!!!!」と五輪観戦に出かけたことを報告した。

「日本女子チームパシュートは全体2位で準決勝へ。男子500mではアメリカのStolz選手がオリンピックレコードを更新。日本の3選手の滑りを間近に見ることが出来ました。これまで画面越しにしか見たことのなかったスピードスケート。スピードに驚いたのは勿論、夫と2人、動きの美しさに釘付けに。なんて美しいのだろうって」と感想をつづった。

スピードスケート大国のオランダの応援にも触れつつ、「帰宅した私達は引き続き次女に振られて。軽く家で食事をして、映画を見始めたのですが。中々疲れが取れない夫は「ごめん、もう寝ます」と。そりゃあ、まもなく57歳と55歳になる私達ですから。こんなバレンタインの1日でした」と記念日デートを振り返った。

フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で昨年9月から1年間、イタリアのミラノに住んでいる。