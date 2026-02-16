◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日）

天候に苦戦し16位で競技を終えた郄梨沙羅選手が、試合後にインタビューに応じ、悔しさを吐露しました。

1回目のジャンプで郄梨選手は強い追い風の中、114.0メートルで17位。2回目のジャンプでは修正し飛距離を伸ばし127.5メートルを記録。しかし上位勢に及ばず16位となりました。

試合後、郄梨選手は「スキージャンプは2本そろえるスポーツなので、1本目の得点が響いてしまったことは悔しいです。北京を終えた後にまたこの舞台に戻ってこられるなんて想像もできていなかったので、まずは支えて頂いた方々、ここまでの道のりをずっと見てくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいで、それが返せなかったことは悔しいです」と心境を明かしました。

今回の五輪を通しての感想を聞かれると「自分のパフォーマンスというか、ジャンプで楽しめなかったことが悔やまれます」と述べ、それでも「(丸山)希ちゃんであったり、(二階堂)蓮くん、(小林)陵侑、(伊藤)有希さんも、(勢藤)優花のジャンプも全て楽しみながら見させて頂いて、すごく刺激になりましたし、背中を押してくれるような支えを頂いて飛べたので、楽しかったというか、心強く飛ぶことはできました」と日本代表の仲間たちのジャンプが刺激になったことも言及。最後には「全ての瞬間に悔しさが残る試合だったなとは思います。やはり支えて頂いている方々に何かを与えられるようなパフォーマンスができるように、まだまだ頑張り続けたいと思います」と今後の活躍を誓いました。