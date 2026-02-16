◇プロ野球・巨人春季キャンプ 練習試合 広島4-2巨人（15日、沖縄・那覇）

4回に広島の辻大雅投手からライトへの3塁打を放ったリチャード選手。その後、佐々木俊輔選手の内野ゴロで生還すると、ベンチで大きな体を縮こめ、ノートにメモを取る姿がカメラに映し出されました。

巨人では丸佳浩選手もよくメモを取っていますが、リチャード選手はその打席の感覚をメモに書き記し、忘れないようにしているそうです。ちなみにメモパッドにこだわりはあるか聞くと、「お尻のポケットに入れられる大きさじゃないと、ですね」ということ。お尻のポケットに入れておける大きさでないとなくしてしまうことがあるからだそうです。

このメモパッドは巨人のスコアラー陣が使っているものと同じもの。今年は黒一色ですが、去年はオレンジの差し色が入ったカバーでした。東京ドームに帰ったら、オレンジが入っているカバーに付け替えます、と笑いました。

リチャード選手はこの練習試合では4打数2安打。阿部慎之助監督も「継続してほしい、それだけです。4番候補はいっぱいいますので、なんとかアピールしてほしいなと思います」とハッパをかけました。