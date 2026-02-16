【フェブラリーS登録馬】豪華な顔ぶれ！ダブルハートボンドなど22頭
2月22日（日）東京競馬場で行われる、第43回フェブラリーステークス（G1・4歳上オープン・ダ1600m）の登録馬は下記の通り。2026年G1開幕戦。チャンピオンズカップVのダブルハートボンド、昨年の覇者コスタノヴァ、ドバイWC4着の実績があるウィルソンテソーロなど豪華メンバーが名を連ねた。
【チャンピオンズカップ】牝馬ダブルハートボンドがG1初制覇！…坂井瑠星騎手は3連覇を達成22頭がエントリー
ウィルソンテソーロ 58.0
ウェイワードアクト 58.0
エルトンバローズ 58.0
オメガギネス 58.0
コスタノヴァ 58.0
サイモンザナドゥ 58.0
サクラトゥジュール 58.0
サンライズホーク 58.0
シックスペンス 58.0
ダブルハートボンド 56.0
ナイトアクアリウム 58.0
ナチュラルライズ 58.0
ハッピーマン 58.0
ブライアンセンス 58.0
フリームファクシ 58.0
ペイシャエス 58.0
ペプチドナイル 58.0
ペリエール 58.0
ヤマニンウルス 58.0
ラムジェット 58.0
ロングラン 58.0
ロードクロンヌ 58.0