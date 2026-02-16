49歳芸人、番組で共演した長男が1児の父になり初孫が誕生 妻とも結婚25周年
お笑い芸人・はなわが、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
はなわ ＝テレビ朝日提供
49歳になり、芸歴30年を迎えたはなわは、私生活では息子3人の父。同番組に長男・次男の親子3人で出演したことも。
出演当時6歳だった長男の元輝は、今は結婚して1児の父に。そんな成長した長男から、はなわへサプライズでメッセージが届き、初孫が誕生した思いや、長男の結婚について胸中を明かした。
昨年、妻とは結婚25周年。銀婚式を迎え、記念の年に夫婦で「パートナー・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞した。銀婚式のお祝いには、夫婦と三男で出雲旅行に行ったという。今回は妻との実話を元にした曲「ママには内緒」も披露する。
はなわ ＝テレビ朝日提供
