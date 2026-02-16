ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がバッテリー組キャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、練習終了後に取材に応じ、昨年１２月に石川・珠洲市を訪問して野球教室を行ったことについて言及した。

２０１１年３月１１日。小学３年だった朗希は東日本大震災で被災。父や祖父母を亡くした。昨年１２月には、２４年１月に被災した能登半島地震へも特別な思いを抱いていた。

「元々震災が起きてから（被災地訪問を）考えていた。（２４〜２５年のオフはドジャースとの）契約のタイミングだったりぼくも予定があった。去年タイミングがあるかなと思ってシーズン中から色んな人に協力してもらってお願いして企画しました」。

地元小学生と交流したことで、朗希も力をもらった。

「なかなか野球教室自体もぼくにとって初めてでしたし、普段ない経験だったのでいろんなパワーをもらっていい機会になったと思います」

この日は今キャンプで初めてライブＢＰに登板。最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークするなど、打者３人と対戦して１三振も奪い、「ゾーンに積極的に投げられましたし、強さもよかったので、まあまあよかったんじゃないかなと思います」とうなずいていた。