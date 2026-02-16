牧原大（ソフトバンク）がWBCでのスタメン出場に意欲を見せた。鈴木（カブス）の代替選手として出場した前回大会は代走や守備固めでの起用が主だったが、今回はパ・リーグ首位打者として迎える。「（スタメンで出たい気持ちは）半々ですね、プレッシャーがすごいので。でも機会があれば全力でプレーしたい」と前向きに語った。

本職の二塁には牧（DeNA）らが控え、外野も近藤（ソフトバンク）や鈴木、吉田（レッドソックス）ら強打者がそろう。それでも昨季はリーグ唯一の3割打者として初タイトルを獲得。6試合に途中出場し、1次リーグ・チェコ戦での2打席にとどまった前回大会と比べ、先発出場でも遜色のない実力を兼ね備えて戻ってきた。

15日は午後の個別練習で近藤らと特打に臨み、フェンスを越える当たりを何本も披露。単独で行ったロングティー打撃では60スイングし、参加選手の中で一番振り込んだ。「練習量が落ちると感覚も落ちてくる」と環境が変わってもスタイルは変えない。

井端監督は内外野どちらの起用も想定しており、牧原大はグラブを2種類持参している。「与えられたところでしっかり自分の仕事をするだけ」と、最強のユーティリティープレーヤーとして走攻守すべてで見せる覚悟だ。 （大橋昂平）