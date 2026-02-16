長崎県諫早市の警備会社員、田中健一さん（55）は、不審者侵入を想定した防犯研修会を20年以上続ける。自身は国内外の護身術や逮捕術を身につけ、指導する立場にもなっているが「どうやって取り押さえるかではなく、犯罪が起きないようにすることが何より大切」と力を込める。根底には30年以上前の忘れられない体験があった−。

昨年12月のある土曜日、大村市の三浦保育園で、職員約20人が田中さんの防犯講習を受けていた。刃物を持った侵入者が来たという想定で、園児たちをどう守るかを実践的に訓練する。

田中さんは「侵入者をいかに早く発見するかが一番大事」と繰り返した。保育施設を狙った過去の事件では、侵入に気付いて避難指示を出すまでに数秒しかないケースもあったという。

停車音や庭の砂利を踏む音などの異常にいち早く気付き「こんにちは。何かご用ですか」と先に声をかける。応対を長引かせる間に園児を裏口から避難させる。侵入してきたら複数人で刺股を使い、常に自身の逃げ道を確保する−。田中さんの指導は多岐にわたる。

田中さんは大学生だった19歳の頃、アルバイト先の深夜のファストフード店で強盗に遭った。1人で清掃していると裏口をドンドンとたたかれ扉を開けてしまった。ナイフを突きつけられ「金を出せ」とすごまれたが現金はない。強盗は約5時間、田中さんに刃物を向けたまま店内を物色し、家族などの個人情報を聞き出した上で「通報したら殺す」と脅して去った。

大学卒業後に警備会社に入社してからは、社内訓練以外にも自費で護身術を学んだ。他国の軍隊や特殊部隊用の訓練も受け、鍛錬を重ねた。だが暗がりで冷たく光ったナイフの恐怖感は消えることはない。

同じような恐ろしい思いをする人をなくそうと2004年、防犯講習のボランティアを始めた。同じ年、大阪教育大付属池田小（大阪府）であった侵入者対応訓練に警備の専門家として立ち会った。児童や教員23人が殺傷された事件からまだ3年。子どもたちを守れなかったという記憶が生々しい職員には「身をていしてでも子どもを守らねば」という悲愴（ひそう）感が漂っていた。田中さんは「誰かが犠牲になるのではなく、自身も守ることを前提にしないと」と考えるようになった。

翌年、地域で防犯講習を行うボランティアグループ「PRO−ACTIVE SECURITY」を結成。現在は護身術を学んだ女性メンバー4人が所属し、各地の防犯講習に出向く。

凶悪な事件が起きるたびに講習依頼が増える。伊藤一長元長崎市長が銃撃された07年には、自治体で行政暴力対応セミナーを開いた。佐世保市のスポーツクラブ銃乱射事件を受けて翌年には銃器対策の依頼もあった。現在はストーカー対策など依頼も多様化する。

医療、介護、教育、保育…。日常生活の維持に欠かせない仕事の現場では、自身より他人の避難を優先しなければと考える人たちも多い。しかし、「自分を守ることを絶対に忘れないで」。講習を通じて、田中さんが一番伝えたい思いだ。（今井知可子）