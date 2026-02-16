¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¾¾±ºÀÅ»³¤Èßç¡¡¸ì¤ë¡¡¶åÇî¡ÖÊ¿¸Í¥â¥Î¸ì¤ê¡×´ØÏ¢¡¡¥ª¥é¥ó¥À¾¦´Û¤Ç¸¦µæ°÷¹Ö±é
¡¡Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»ÔÂçµ×ÊÝÄ®¤ÎÊ¿¸Í¥ª¥é¥ó¥À¾¦´Û¤Ç¡¢¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡Ê¶åÇî¡¢Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡Ë¤Î¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢¾¾±º¹¸Í¤¤µ¤ó¤¬¡ÖÊ¿¸Í¥â¥Î¸ì¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£¶åÇî¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖÊ¿¸Í¥â¥Î¸ì¤ê¡¡¾¾±ºÀÅ»³¤Èßç¡Ê¤Ò¤í¤à¡Ë¤Î¾ðÇ®¡×¡Ê3·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë´ØÏ¢»ö¶È¤Î°ì´Ä¡£
¡¡¹Ö±é¤Ï1·î24¡¢25¤ÎÎ¾Æü³«¤«¤ì¤¿¡£¾¾±º¤µ¤ó¤ÏÆÃÊÌÅ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾±º»ËÎÁÇîÊª´Û¤Î¼ýÂ¢»ñÎÁ¤ò5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢9ÂåÈÍ¼çÀÅ»³¡Ê1760¡Á1841¡Ë¤È10ÂåÈÍ¼çßç¡Ê1791¡Á1867¡Ë¤Î¿Æ»Ò¤æ¤«¤ê¤ÎÊ¸²½ºâ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ïÉ®½¸¡Ö¹Ã»ÒÌëÏÃ¡Ê¤«¤Ã¤·¤ä¤ï¡Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÅ»³¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Î¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸åÀ¤¤ËÎò»Ë¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ößç¤ÏÊ¿¸Í¤¬¹¥¤¡¢Ç½¤¬¹¥¤¡¢¼«Ê¬Âç¹¥¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾ÓÁü²è¤òÉÁ¤«¤»¤¿¡×¡ÖÀÅ»³¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¡£½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¤â´ê¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤Ê¤É¤È2¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä°¹Ö¤·¤¿Ê¿¸Í»ËÃÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆ±»ÔÅÄ½õÄ®¤ÎÇÏ¾ì·Ã°Ê¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶åÇî¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤ÇÍ½È÷ÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£Éã»Ò¤ÎÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¿¼·¡¤ê¤·¤¿ÏÃ¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë
