ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が15日、宮崎春季キャンプに合流した。過去2年、不本意な成績が続く右腕は「やっぱり自分がクローザーだと思っているし、クローザーとして投げるつもり」と守護神への返り咲きへ力を込めた。

陽気に包まれた宮崎に現れた体は、一回りすっきりしていた。合流初日はキャッチボールやランニングなど軽めのメニューで調整。「実は1キロも痩せていない」と笑うが、倉野投手チーフコーチなど周囲は体を絞ってきたと認める。

ロッテから移籍した2023年は49試合の登板で3勝2敗26セーブ、防御率0・92と安定した数字を残したが、24年は下半身、昨季は右肩のコンディション不良でそれぞれシーズン中に長期離脱した。オフはけが防止をテーマに調整し「準備はしっかりして、状態もかなりいい」とうなずく。

昨季途中から抑えを務めた杉山が最多セーブを獲得し、今季も抑えに強い意欲を示す。小久保監督は「現時点では何も決めていない」としており、2人の守護神争いは始まったばかりだ。

オスナの今年実戦初登板は宮崎キャンプ後、福岡に戻ってからになる見通し。「けがなくプレーできれば成績を残せると思っている」と、守護神の座を取り戻す覚悟と自信をみなぎらせた。

（鬼塚淳乃介）