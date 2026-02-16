2021年からJ1に定着している福岡の「土台」が揺らぐ一戦だ。ホームで苦手のC大阪に2失点の完敗。暫定的に指揮する塚原監督は「今まで福岡のベースだった守備の堅さというところが少し薄れてしまった」と厳しい表情で総括した。

岡山との開幕戦に続き、セットプレーから先制点を献上した。前半19分、CKからの流れでクロスを上げられ、最後は桜川のヘディングでゴールネットを揺らされた。

中盤で奮闘した見木は「セットプレーから失点をすると難しくなる」。前半終了間際には前からボールを奪おうとしたところをかわされ、スピードのある前線にパスをつながれて2点目を失った。「相手の個の力でやられた」とDF上島。昨季もC大阪の速攻に屈しただけに「繰り返しやられた」と唇をかんだ。

得点力不足を課題に挙げ続けるのも、守備の強度に自信を持つからこそ。上島は「開幕戦は体現できたと思うけど、今日は重いと思った。僕自身も体（の動き）が切れている感じがなく、チームとしてもミスが多かった」と首をかしげる。走力と高さのあるU−23（23歳以下）日本代表のFW道脇を初めて先発起用し、前線からボールを奪う姿勢を見せたが、機能せず相手ペースで進んだ。

塚原監督の下、若手主体のチームで試行錯誤を続けるアビスパ。公式戦5連敗となった“天敵”から得た学びを糧に、まずは堅守を立て直す。 （伊藤瀬里加）