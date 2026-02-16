「サケ・サイクル」が漁獲量激減でピンチ、人工孵化にも影響…「黒潮大蛇行」終息で回復なるか

岩手県内のサケの漁獲量が近年、激減している。

２０２４年度の漁獲量は１１７トンで、過去最低だった前年度を１７トン下回った。サケは外洋を回遊し、３〜５年後に故郷の川に産卵のために戻ってくるが、県などによると、海水温の上昇や餌の減少などが原因で、大半が途中で死んでしまったとみられる。県水産振興課の担当者は「漁獲量が減れば卵が採れず、ますます減ってしまう。県のシンボル的な魚だけに危機的状況だ」と話している。（河村武志）

県はサケを「県の魚」と定めており、漁獲量は１９９０年代には年間３万〜５万トン前後で推移。９６年度は過去最高の７万３５２６トンを記録した。

２０００〜１０年頃は３万トンを超えることもあったが、年々減少し、１８年度を最後に１万トンに届いていない。近年は特に深刻で、２２年度に４４６トン、２３年度に１３４トン、２４年度に１１７トンとなった。２４年度は１８年度比で１００分の１程度に落ち込んだことになる。２５年度は今年１月３１日時点で約４２・５トンとなっており、さらに減る可能性が高い。

漁獲量が減れば卵が採れず、稚魚の放流数にも影響が出る。県さけ・ます増殖協会によると、２５年度の県内のサケの採卵数は今年１月３１日時点で１３２８万４０００粒。昨年同時期の６割程度しか採れていない。ここ数年は北海道などから卵を提供してもらって稚魚を育てているが、北海道なども不漁が続いており、いつまで継続できるか不透明という。

サケの「人工孵化（ふか）放流事業」は、同協会や県内各地の漁協などが運営している。卵から育てたサケの稚魚を放流し、数年後に大きく育ったサケを取って利益を出す仕組みだ。一定のサイクルで回っているが、漁獲量が減れば、事業の存続が危うくなる。

同協会の五日市周三専務理事は、「今できることは、故郷に帰ってくるサケから可能な限り採卵し、大型で健康な稚魚を育てること。適切な時期に放流し、サケが帰ってきやすい環境を整えることが大事だ」と話す。

また、日本列島の南岸に沿って流れる黒潮が大きく南に蛇行する「黒潮大蛇行」が終息したことで「サケが育つ環境が回復する兆しもみえてきた」として、地道に取り組みを続ける大切さを強調する。