今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）〜2月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）〜2月22日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、体を動かすなど一生懸命頑張れることがあると爽快な気分で過ごせそう。自分の軸が安定していると、周りに対しても余裕を持って接することができるようです。恋愛面は、曖昧だった恋愛観が定まってくるようです。束縛や依存傾向がある関係を見直すきっかけになるかも。
★ワンポイントアドバイス★
突然何かを思いつくなど、衝動的に動きたくなりそう。一旦落ち着いてリスト化してから動くなど、工夫をしてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
